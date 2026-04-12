Redacción Andalucía Agencia EFE 12 ABR 2026 - 17:56h.

"Nunca le ponemos nombre al muñeco, no estamos contra el pueblo israelí ni le tenemos odio", ha defendido la alcaldesa de El Burgo, en Málaga

Israel convoca a la encargada de negocios española en Tel Aviv por la quema en El Burgo, Málaga: "Consecuencia de la incitación de Sánchez"

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MálagaEl Burgo (Málaga), pueblo donde quemaron un muñeco que se asemejaba a Benjamín Netanyahu, en su festividad de la Quema de Judas, ha respondido a Israel, tras la reprimenda emitida por el gobierno israelí.

Un episodio más que se produce cuando la relación entre ambos países está cada vez más rota por la sucesión de declaraciones mutuas, como las últimas de Yolanda Díaz o las anteriores del ministro Amichai Chikli contra Pedro Sánchez.

La alcaldesa del municipio malagueño, María Dolores Narváez, ha explicado a EFE que la gigantesca figura que ardió el Domingo de Resurrección "es una tradición que se lleva haciendo desde principios del siglo pasado".

"Ya se venían quemando muñecos que representaban el mal y simboliza todo lo malo que ha pasado durante el año y luego resucita de ahí lo bueno", ha argumentado al hilo del festejo del acto que ha levantado la polémica.

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"El Ayuntamiento nunca le pone nombre, ni los voluntarios que lo hacen tampoco. Ni somos antisemitas, ni estamos contra el pueblo de Israel, ni muchísimo menos; somos un pueblo acogedor que siempre trata a todo el mundo por igual", ha defendido.

"Nunca se le pone nombre, cada uno interpreta lo que es"

"No tenemos ningún tipo de odio, ni se promueve la violencia. Al muñeco no se le pone nombre, cada uno interpreta lo que es. Se le pone el 'No a la guerra', que es lo más grave que está pasando ahora mismo en el mundo", ha añadido.

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La regidora, perteneciente al PSOE, ha expresado que ella personalmente está "en contra de la guerra y del genocidio". A esta última palabra también se le hizo referencia con un cartel que se le colocó en el pecho a la figura quemada.

"El odio antisemita atroz se manifiesta aquí", dijo el Ministerio de Exteriores israelí

Israel convocó a la encargada de negocios española, la representación de España en el país desde la retirada de la embajadora, para recibir una queja, a raíz de la quema del muñeco de 7 metros alto y relleno con unos 14 kilos de pólvora el 5 de abril.

"El odio antisemita atroz que se manifiesta aquí es consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez", aseguraba el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado difundido en la red social X, en el que compartía el vídeo de la quema.

La nota concluyó afirmando que la encargada de negocios española ha sido llamada a declarar, y critica que el Ejecutivo de España "guarda silencio" tras lo sucedido. En 2025, la figura quemada fue la de Donald Trump.

El propio Netanyahu acusó a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel, en referencia a sus repetidas críticas a la brutal ofensiva israelí en Gaza, que ha causado más de 72.000 muertos.

O más recientemente la posición contraria a la guerra con Irán y los ataques al Líbano. Poco antes, Israel había anunciado la expulsión del representante español en el centro de coordinación para la reconstrucción y estabilización de Gaza, situado en Kiryat Gat.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó este 11 de abril las acusaciones de antisemitismo de Israel a España en la última respuesta de nuestro país en este contexto.