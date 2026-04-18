Mabel Cupet Sevilla, 18 ABR 2026 - 10:25h.

El acto, organizado por Andthe, pretende reunir a más de 500 personas para recorrer la ciudad celebrando el legado y el estilo único del humorista

El evento tendrá lugar el próximo 20 de junio a las 19:30 horas, partirá de la sede de la Casa Amarilla

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Málaga se prepara para acoger una original y multitudinaria iniciativa en homenaje al inolvidable humorista, Gregorio Esteban Sánchez, más conocido como Chiquito de la Calzada.

Los organizadores, el colectivo Andthe, han lanzado una convocatoria con el objetivo de reunir a más de 500 personas en una marcha colectiva que recorrerá las calles de la ciudad, celebrando el legado y el estilo único del humorista.

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Una marcha para recordar su figura

El evento tendrá lugar el próximo 20 de junio de 2026 a las 19:30 horas. El recorrido comenzará en la antigua Casa Socorro, actual sede de La Casa Amarilla, y finalizará en la céntrica Plaza de la Constitución, atravesando algunas de las principales vías de Málaga en un ambiente festivo y participativo.

Hasta el momento, cerca de 180 personas ya se han inscrito en esta iniciativa, que busca seguir sumando participantes en los próximos días hasta alcanzar e incluso superar el objetivo marcado por la organización, que son unas 500 personas.

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Participación gratuita y abierta

La inscripción para formar parte de esta marcha es completamente gratuita y puede realizarse a través del enlace habilitado por los promotores en sus redes sociales. La convocatoria está abierta a cualquier persona que quiera rendir tributo a una de las figuras más queridas del humor español.

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Uno de los elementos más característicos del evento será la indumentaria de los participantes. Desde la organización se anima a los asistentes a crear sus propios atuendos de estilo libre, siempre inspirados en la estética, expresiones y personalidad de Chiquito de la Calzada. “El estilo será libre pero en consonancia con nuestro Chiquito utilizando lo que más te inspire: camisas, corbatas, caretas, pelucas...”

El legado de Chiquito toma las calles

La idea es llenar las calles de Málaga de referencias al humor surrealista y al inconfundible lenguaje del artista. Además, los organizadores invitan a los participantes a compartir vídeos, ideas, comentarios y sugerencias en torno al evento, fomentando así una experiencia colectiva que va más allá del propio día de la marcha.

La iniciativa pretende no solo recordar la figura de Chiquito de la Calzada, sino también reivindicar su impacto cultural y su capacidad para unir a distintas generaciones a través del humor. Con este evento, Málaga busca rendirle un tributo a la altura de su legado, apostando por una celebración abierta, creativa y cargada de cariño.