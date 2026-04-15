Patricia Martínez 15 ABR 2026 - 14:08h.

Los estudiantes del IES Rafael Dieste de A Coruña han logrado poner en marcha la mayor campaña de dinamización lingüística en apoyo del gallego

El club todavía no ha hecho público el cambio que se espera llegue para la celebración del 120 aniversario

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A CoruñaLos estudiantes del IES Rafael Dieste de A Coruña tienen mucho que celebrar estos días. Ubicado en el barrio de Agra do Orzán, y con chavales llegados de diferentes países sentados en sus aulas, de este instituto ha salido una de las campañas más activas y movilizadoras por la lengua y la cultura gallega de los últimos años.

Lo que empezó como una actividad de dinamización lingüística denominada #aquitamensefala, ha logrado organizar conciertos, actividades culturales y ahora alcanzar uno de sus grandes retos, planteado hace un año; que el Deportivo, el club de A Coruña adaptara su nombre al topónimo oficial y pase a ser “da Coruña”, en lugar de La Coruña, como se denominaba hasta ahora.

Por fin, el club dará el paso y cambiará su nombre, adaptándose a la toponimia oficial. La noticia adelantada por Javier Guillén en la Radio Galega no ha tardado en ser celebrada por los promotores de la iniciativa.

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“Es un día histórico para el Depor pero también para el gallego”. Lo celebra Alberto Pombo, uno de los profesores promotores de la campaña que ha compartido ya su emoción por esta decisión. Cuenta que estos días han recibido cientos de mensajes. “La emoción es muy grande, es de justicia y se reconoce el trabajo de la juventud gallega, y se puede celebrar como una victoria social”, apunta.

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El club coruñés ha escuchado la demanda social, afirman los promotores

El cambio era una petición que se llevaba haciendo décadas por los aficionados, recuerdan los promotores de la campaña, “para que el club atendiera la demanda social”, como ha recordado Alberto Pombo. Y por eso ahora agradecen que por fin los hayan escuchado.

Desde el club coruñés todavía no hay confirmación ni anuncio oficial. Un anuncio que se espera se haga público en los próximos días, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, que se celebra el próximo 17 de mayo, y con el arranque de las celebraciones previstas por el120 aniversario de la entidad.

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#aquítaménsefala es la mayor campaña de dinamización de la lengua gallega promovida y desarrollada activamente por estudiantes realizada hasta ahora en Galicia. Un proyecto que comenzó en el IES Rafael Dieste de A Coruña, y que se ha ido extendiendo por más de 200 centros de la comunidad gallega, con el fin de promover el uso del gallego en todos los ámbitos, en la cultura, en las redes sociales, “en los barrios, en las casas o con los colegas”, como recuerdan desde la plataforma, galardonada el año pasado con el Premio da Cultura Galega 2025.

El colectivo lanzó el año pasado esta propuesta para cambiar el nombre al club coruñés, y que este pasara a emplear el topónimo oficial en esta temporada que la entidad cumple su 120 aniversario. Esta campaña, liderada y promovida por los alumnos y profesores del IES Rafael Dieste, contó con el apoyo de Víctor Freixanes, de la presidenta del Consello da Cultura Galega, del rector de la UDC, del conselleiro de educación y los responsables de lengua de la Xunta de Galicia, de la Deputación y del Concello de A Coruña, el presidente de la Federación de Peñas, excapitanes del club, representantes del tejido cultural y expertos en toponimia.

Todos los institutos públicos de A Coruña se sumaron también con su apoyo. En su manifiesto apoyado por miles de firmas, animaban al club, “institución centenaria que ya ha demostrado un firme compromiso con el gallego en los últimos años, a restituir el topónimo a su forma oficial”, como ya lo han hecho otros equipos y clubs deportivos. Y recordaban que el 120 aniversario del club podría ser además, una oportunidad histórica “para demostrar el compromiso y la responsabilidad”.