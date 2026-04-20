Mabel Cupet Sevilla, 20 ABR 2026 - 19:29h.

Se trata de un municipio de la sierra de los Filabres donde solo vive medio centenar de vecinos, entre ellos solo cuatro niños

La llegada de Martín supone un avance contra la despoblación

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El nacimiento de Martín el pasado 28 de enero ha supuesto mucho más que una buena noticia para los vecinos de Benizalón. En esta pequeña localidad de la Sierra de los Filabres, en Almería, donde apenas residen medio centenar de habitantes durante todo el año, su llegada se ha vivido como un auténtico rayo de esperanza frente al avance imparable de la despoblación.

Martín es el vecino más popular de Benizalón desde su llegada y sus paisanos han recibido la noticia con entusiasmo y emoción, conscientes de que cada nuevo nacimiento es clave para la supervivencia de la localidad. Cuando su madre lo saca de paseo no hay quien no se pare a saludarlo y hacerle alguna carantoña. “Martin es un capricho, todos los vecinos son un poco abuelos, tíos...” nos cuenta su madre Patricia

Un pueblo con solo cuatro niños

En un municipio donde hasta ahora solo había cuatro niños, el nacimiento de Martín adquiere un valor simbólico que trasciende lo familiar. Representa la posibilidad de futuro para un pueblo que, como tantos otros del interior de la provincia de Almería, lucha por mantenerse con vida frente al envejecimiento de su población y la falta de relevo generacional.

Los vecinos aseguran que los fines de semana el pueblo se llena de gente y de niños que dan vida, pero son todos de Almería y el domingo regresan.

Una madre que apuesta por criar a sus hijos en el entorno rural

Patricia la madre de Martín, es natural de Benizalón y su marido de un pueblo cercano. Ambos decidieron hace unos 6 años regresar al pueblo para emprender una vida lejos de la ciudad. Aquí quieren criar a su hijo Martín, rodeado de naturaleza y paz.

Patricia reconoce los problemas a los que se enfrentan los pueblos de la provincia de Almería y de muchas zonas rurales de España, y sabe lo que ha supuesto el nacimiento de su hijo “Martín es el primer bebe desde hace más de 15 años en Benizalón”.

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Un bebé que es un regalo y que ha llenado de alegría el pueblo "es el juguete de todos, pasan a verlo por casa, le traen regalos” explica su madre, que además nos cuenta que en lugar tan pequeño “somos todos una piña, nos tenemos para lo bueno y lo malo”.

A Patricia asegura que su vida en Benizalón es como la de cualquier madre con su rutina, pero la diferencia es que a ella “no le faltan manos para coger a Martín”.

El reto de mantener servicios básicos en los pequeños municipios

En lugares como Benizalón, la llegada de un niño no solo alegra a una familia, sino que refuerza la esperanza colectiva de mantener abiertos servicios básicos y conservar la identidad del municipio.

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La realidad, sin embargo, sigue siendo compleja. La escasez de oportunidades laborales, la falta de servicios y el aislamiento geográfico continúan empujando a los jóvenes a abandonar estos núcleos rurales en busca de un futuro en ciudades más grandes.

Mientras tanto, en Benizalón, este nacimiento ha devuelto la ilusión a sus vecinos. Martín, sin saberlo, se ha convertido ya en un pequeño símbolo de resistencia frente a la despoblación, un motivo para mirar al futuro con algo más de optimismo en un rincón donde cada vida cuenta.

Lucha contra la despoblación

La lucha contra la despoblación ha llevado a la Diputación de Almería a poner en marcha una estrategia que incluye la entrega de un 'Cheque bebé' de 1.000 euros destinado a las familias que residan en municipios con menos de un millar de vecinos.

Esta medida busca aliviar la carga económica que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia y, al mismo tiempo, fijar población en las zonas rurales. La ayuda directa se aplica a todos los nacimientos o adopciones que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, convirtiéndose en un balón de oxígeno para los nuevos padres.