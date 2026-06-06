Durante el encuentro de los soberanos y sus hijas con el pontífice no ha faltado el tradicional intercambio de obsequios

Al minuto | La visita del papa León XIV a España, en directo

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La visita apostólica del papa León XIV a España ha dejado una de sus imágenes más simbólicas en el Palacio Real de Madrid. Tras su llegada a la capital, el pontífice ha sido recibido por los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonizando un encuentro institucional histórico en el que no ha faltado el tradicional intercambio de regalos.

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En esta ocasión, Sus Majestades han querido mostrar al papa una selección de piezas vinculadas a algunos de los capítulos más relevantes de la historia y la cultura de España.

Entre ellas ha destacado una edición conmemorativa de 'De My Mano. Autógrafos de Isabel la Católica', una reproducción facsímil que reúne documentos y escritos de la monarca conservados en diferentes archivos y bibliotecas. La obra se ha editado con motivo del 550 aniversario de la proclamación de Isabel I como reina de Castilla.

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Junto a este volumen, Felipe VI y Letizia han entregado al pontífice una edición dedicada a los mapas de América incluidos en publicaciones españolas de los siglos XVI al XVIII. Se trata de un estudio histórico y cartográfico que pone de relieve el papel de España en la representación y conocimiento del continente americano durante la Edad Moderna.

El legado artístico también ha tenido protagonismo con una colección especial de monedas acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con motivo del Año Gaudí. Las piezas están dedicadas a tres de las obras más emblemáticas del arquitecto catalán: la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Milà, como reconocimiento a una de las figuras más universales del modernismo.

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La representación de la riqueza española se ha completado con un lote de productos procedentes de Asturias.

Los obsequios del papa

Por su parte, León XIV ha correspondido con varios regalos religiosos. El más destacado ha sido un mosaico del denominado Cristo Sol, elaborado por los artesanos del Estudio del Mosaico Vaticano mediante la tradicional técnica del mosaico cortado.

La obra reproduce una de las imágenes más antiguas del cristianismo occidental, hallada en la Necrópolis Vaticana bajo la Basílica de San Pedro. En ella aparece una figura juvenil rodeada de rayos solares y conduciendo un carro, una iconografía heredada del dios Helios que el cristianismo reinterpretó como representación de Cristo, considerado la 'luz del mundo'.

Además, el pontífice ha entregado a los reyes una medalla conmemorativa diseñada específicamente para esta visita apostólica a España. En una de sus caras figura el escudo papal junto al lema de León XIV, mientras que en la otra aparecen varios símbolos estrechamente ligados al país.

La Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, ocupa un lugar destacado en la composición, acompañada por una representación de la Sagrada Familia. También se incorporan motivos marinos que evocan el carácter abierto y acogedor de España, así como las etapas previstas por el Papa en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria y Tenerife. La inscripción latina que rodea la medalla recuerda oficialmente el viaje apostólico realizado entre los días 6 y 12 de junio de 2026.