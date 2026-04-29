Mabel Cupet Sevilla, 29 ABR 2026 - 05:30h.

Una situación que sufren desde hace tiempo pero que se ha agravado de forma notable durante el último mes

Desde AUGC denuncian que las medidas adoptadas hasta el momento han sido insuficientes

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha alertado de la existencia de una plaga de ratas en el acuartelamiento del Puesto Principal de Mijas (Málaga), una situación que, según denuncia la organización, se viene produciendo desde hace tiempo pero que se ha agravado de forma notable durante el último mes.

A través de un escrito registrado oficialmente, la AUGC se ha dirigido al jefe de la Comandancia de Málaga, el coronel Roberto Blanes, para trasladarle la preocupación existente entre los agentes por la proliferación de roedores en distintas dependencias del cuartel. En concreto, la asociación señala que se han detectado ratas en zonas como los vestuarios, el patio y el área de custodia de detenidos, lo que incrementa la inquietud tanto por motivos de salubridad como de seguridad.

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Según la AUGC, las medidas adoptadas hasta el momento para hacer frente al problema han resultado “claramente insuficientes”, ya que no han logrado frenar la presencia de estos animales ni evitar su expansión dentro de las instalaciones.

Riesgos para la salud y la seguridad

En el escrito, la asociación recuerda además los riesgos sanitarios asociados a la presencia de ratas. De acuerdo con expertos, estos animales son uno de los principales vectores de transmisión de enfermedades a humanos y otros animales, tanto de forma directa como indirecta. Entre las patologías que pueden propagar se encuentran el hantavirus, la peste bubónica, la leptospirosis o la salmonelosis, entre otras.

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Asimismo, advierten de que los roedores pueden contaminar agua, alimentos y mercancías, además de provocar importantes daños materiales en las infraestructuras. En este sentido, destacan su capacidad para deteriorar paredes, tuberías o cableados eléctricos, lo que podría generar problemas añadidos en las dependencias del acuartelamiento.

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Críticas a las medidas adoptadas

La AUGC también hace referencia a las recomendaciones de los técnicos en sanidad ambiental, quienes subrayan que este tipo de situaciones no puede abordarse como un problema puntual mediante actuaciones aisladas, como la colocación de trampas o el uso de venenos. Por el contrario, insisten en la necesidad de aplicar un control eficaz que incluya medidas de prevención estructural, una adecuada gestión del entorno y la implantación de un sistema profesional de control de plagas.

Ante este escenario, la asociación ha solicitado al responsable provincial de la Guardia Civil la adopción urgente de medidas que permitan atajar el problema de forma definitiva. El objetivo, señalan, es garantizar la seguridad y la salud tanto de los más de 130 agentes y trabajadores que desarrollan su labor en estas instalaciones como de las numerosas familias que residen en el propio acuartelamiento.

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Piden una actuación urgente

En concreto, la AUGC ha reclamado que se contraten los servicios de una empresa especializada en control de plagas que pueda llevar a cabo una intervención integral y sostenida en el tiempo, con el fin de erradicar la presencia de roedores y evitar que la situación vuelva a repetirse.

La denuncia pone de relieve una problemática que afecta directamente a las condiciones laborales y de habitabilidad en el cuartel de Mijas, y que, según la asociación, requiere una respuesta inmediata por parte de los responsables para evitar riesgos mayores.