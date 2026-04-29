Para reservar cita previa para confeccionar la declaración de la renta vía telefónica, basta con identificarse con el NIF y facilitar un número de teléfono operativo el día de la cita

Nueva fecha clave en la campaña de la Renta 2025-2026: cuándo se podrá hacer la declaración por teléfono y cómo cita

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La campaña de la renta 2025-2026 entra en una nueva fase con la apertura, este miércoles 29 de abril, del plazo para solicitar cita previa para presentar la declaración por teléfono. El año pasado, 1.128.000 personas recurrieron a esta vía para ajustar sus cuentas con el fisco. La Agencia Tributaria reactiva así el servicio del Plan 'Le Llamamos' a partir del 6 de mayo, una modalidad que permite confeccionar y presentar la declaración sin desplazamientos y con asistencia personalizada.

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Cómo funciona el sistema telefónico

El Plan 'Le Llamamos' permite que un técnico de la Agencia contacte directamente con el contribuyente en la fecha y franja horaria elegidas. El ciudadano no debe llamar él mismo: será la Agencia quien telefonee desde números identificables y sin solicitar nunca claves bancarias ni datos de acceso a la banca electrónica.

La cita puede pedirse desde el 29 de abril por tres vías: internet, la aplicación móvil de la Agencia Tributaria y teléfono. Una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 91 535 73 26) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria. En favor de la propia agilidad del servicio, resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando le llame la Agencia.

Para reservar, basta con identificarse con el NIF y facilitar un número de teléfono operativo el día de la cita. Tras la confirmación, el contribuyente recibirá un recordatorio y, en la fecha asignada, un técnico iniciará la confección de la declaración en la misma llamada.

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Documentación necesaria

Aunque la Agencia dispone de la mayor parte de los datos fiscales, es imprescindible que el contribuyente tenga preparada la documentación habitual para agilizar el proceso. Entre los documentos recomendados destacan:

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DNI o NIE del declarante y, si procede, de los miembros de la unidad familiar, con el soporte físico para verificar validez y número.

y, si procede, de los miembros de la unidad familiar, con el soporte físico para verificar validez y número. Número IBAN de la cuenta donde se quiera domiciliar el pago o recibir la devolución.

donde se quiera domiciliar el pago o recibir la devolución. Certificados de ingresos y retenciones, especialmente en casos de pensiones, prestaciones por desempleo o varios pagadores.

especialmente en casos de pensiones, prestaciones por desempleo o varios pagadores. Información de inmuebles , como referencias catastrales, contratos de alquiler o justificantes de gastos deducibles.

, como referencias catastrales, contratos de alquiler o justificantes de gastos deducibles. Justificantes de aportaciones a planes de pensiones, cuotas sindicales, donativos u otros gastos deducibles no incluidos automáticamente en los datos fiscales.

cuotas sindicales, donativos u otros gastos deducibles no incluidos automáticamente en los datos fiscales. Documentación sobre cambios personales o familiares (nacimientos, discapacidad, separaciones, fallecimientos) que puedan modificar el resultado de la declaración.

Si durante la llamada faltara algún documento esencial, la Agencia podrá reprogramar la cita para completar la información.

La Agencia Tributaria destaca que la modalidad telefónica permite atender a millones de contribuyentes con un nivel de asistencia similar al presencial y contribuye a descongestionar las oficinas durante los meses de campaña. Es, además, una opción especialmente útil para personas mayores o con dificultades de movilidad.