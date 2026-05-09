El de Cervera ha sufrido una aparatosa caída en Le Mans en la penúltima de las 12 vueltas al circuito francés

"El tornillo roto en el hombro está en una posición diferente, me toca el nervio radial y me hace fallar, tener caídas inesperadas", ha explicado Márquez

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BarcelonaEl piloto catalán Marc Márquez volverá a operarse del hombro después de haberse "fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho" al caerse en el Gran Premio de Francia y no correrá tampoco en el GP de Cataluña.

Así lo ha desvelado su equipo, el Ducati Lenovo, en un comunicado: "Tras el accidente durante la esprint y después de un chequeo médico con una radiografía, fue declarado no apto. Volará a Madrid esta noche para someterse a una operación".

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Márquez aprovechará esta cirugía para adelantar otra que ya tenía programada, por lo que no correrá este 10 de mayo en Le Mans y no participará el 17 de mayo en el circuito de Montmeló.

En la penúltima de las 12 vueltas, cuando rodaba séptimo, el de Cervera tocó la línea y sufrió un 'highside' que le provocó una aparatosa caída y que acabó con todas sus opciones de puntuar en una carrera corta que ganó el también español Jorge Martín (Aprilia).

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El catalán llegó al box cojeando y ayudado por el doctor Ángel Charte, y posteriormente fue examinado en la clínica del trazado francés. Ahora, los de Borgo Panigale confirman que no podrá correr ni el resto del fin de semana ni en la prueba catalana.

Posteriormente, Márquez explicó ante los micrófonos de DAZN que tenía prevista la intervención del hombro. "Era una de las razones por las que iba calmado este fin de semana, sabía que podía llegar una caída en cualquier momento", ha admitido.

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"Me toca el nervio radial y me hace fallar, tener caídas", ha explicado Márquez

"Ha tenido esta consecuencia de romperme el quinto metacarpiano. No os lo había dicho, pero ya había una cirugía programada después de Cataluña para el hombro derecho", ha reconocido.

"Esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal, se veía. Yo me he intentado convencer, pero después de Jerez vi que algo no funcionaba, que algo no estaba yendo bien", ha asegurado.

"Fuimos a los doctores y pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo estaba perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro está en una posición diferente", ha explicado.

Además, ha confesado que tenía "una sensación muy rara". "En casa estaba bien, venía aquí e iba mal. Yo pensaba que mentalmente estaba bloqueado, pero vieron que en posición de MotoGP que ese tornillo me tocaba el nervio radial", ha añadido.

"Es lo que me hace fallar, me hace ser inconstante y me hace tener caídas inesperadas. Por eso todo el fin de semana iba muy calmado. Lo haremos todo de golpe, me tengo que recuperar bien y a partir de ahí intentar seguir con la dinámica de ir construyendo mi futuro", cree.