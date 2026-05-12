La denuncia de una asociación gaditana que ayuda a niños con discapacidad tras sufrir la okupación de su finca: "Nuestra prioridad son los menores"

La asociación confía en que el proceso judicial le permita recuperar el acceso a la finca que ellos mismos compraron en diciembre de 2025

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Chiclana de la FronteraPolémica en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera por un supuesto caso de okupación. La finca Rancho El Toreo, ubicada en el pago del Humo, en Chiclana, se ha convertido en el centro de un conflicto vecinal y judicial entre la Asociación Hípica y Terapéutica Santa Ana y un empresario que, supuestamente, habría okupado este terreno y estaría explotándolo económicamente a través de su empresa de organización de eventos y fiestas.

La Asociación Hípica y Terapéutica de Chiclana Santa Ana ha denunciado ante los agentes de la Guardia Civil “la usurpación" de la finca que adquirieron en diciembre de 2025 a través de la compra venta con una conocida entidad bancaria. La web de 'Informativos Telecinco' ha podido hablar con María de Mora, miembro de la asociación gaditana, que nos ha explicado cuál es la situación actual y cómo ha afectado esta supuesta okupación a su labor en la que ofrecen servicios y cuidados a menores y a adultos a través de la terapia con caballos.

La asociación gaditana denuncia que más de 15.000 metros cuadrados de la finca están okupados de manera ilegal, lo que, aseguran, les ha obligado a asumir unas cargas económicas y sociales que afectan directamente a sus actividades de equinoterapia destinadas a menores y personas con discapacidad.

Cronología de la supuesta okupación de la finca

La pesadilla para la Asociación Hípica y Terapéutica de Chiclana Santa Ana comenzó en 2024 cuando localizaron a través de una plataforma inmobiliaria la venta de esta finca. Tras llevar a cabo todos los pasos y cumplir los requisitos para adquirir este activo, la entidad bancaria se puso en contacto con ellos para declinar la venta ya que habían recibido una oferta mucho más suculenta.

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Meses después y tras venirse abajo esta operación, la asociación retomó las negociaciones con la entidad bancaria y, finalmente, adquirió el terreno en diciembre de 2025.

La presidenta de la asociación explica a este medio que la finca fue adquirida como un activo inmobiliario procedente de un reconocido banco, siguiendo el procedimiento habitual que se utiliza en este tipo de operaciones. “La finca es un activo del banco. Estas compras funcionan mediante ofertas sobre un precio de salida y una negociación posterior con la entidad bancaria”, señala.

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Fue entonces cuando descubrieron que la propiedad estaba habitada, aunque las escrituras de compraventa señalaban que la finca "se encuentra libre de cargas y que en caso de estar ocupada es sin justo título alguno".

A día de hoy, la finca sigue supuestamente okupada y la asociación no ha podido acceder libremente su propiedad. Por eso, la situación ha provocado un enfrentamiento entre ambas partes y ha derivado en denuncias cruzadas y versiones contradictorias sobre lo sucedido.

Las reuniones entre la asociación y el empresario: "Mi padre le iba a donar 10.000 euros para que los niños pudiesen entrar ya"

Nada más descubrir esta supuesta okupación, la asociación gaditana comenzó una serie de reuniones con el empresario para animarle a abandonar la propiedad. Desde la asociación aseguran que mantuvieron una reunión con el supuesto okupa para intentar resolver la situación de forma amistosa antes que verse obligados a pasar por los tribunales.

"Nos reunimos con él en un par de ocasiones. La segunda reunión fue prácticamente en contra de nuestra voluntad", confiesa la portavoz de la asociación a esta web.

Según su versión, durante ese encuentro llegaron incluso a ofrecer una compensación económica con el objetivo de que abandonara la finca y permitir así el acceso inmediato de los menores que participan en las terapias: “Mi padre dijo voluntariamente que le haría una donación de 10.000 euros para que los niños pudieran entrar ya”.

Sin embargo, la asociación asegura que la propuesta no prosperó y que la cantidad exigida posteriormente habría aumentado considerablemente. “Al final nos pidió 50.000 euros”, denunció.

Según las declaraciones ofrecidas a 'Informativos Telecinco', el empresario afirmó haber realizado en la finca una serie de reformas por valor de 50.000 euros y exigió esa cantidad para abandonar la finca.

La okupación que afecta a la asociación y a las familias de los niños

La entidad considera que la situación está perjudicando gravemente el desarrollo del proyecto social que tenían previsto poner en marcha en la finca. Según explican, el retraso afecta tanto a la organización de las actividades como a la planificación económica y al trabajo con las familias que esperaban utilizar las instalaciones.

Hay que destacar que, a día de hoy, desde la Asociación Hípica y Terapéutica de Chiclana Santa Ana se están asumiendo los cargos económicos de la compra de esta finca y, a su vez, el alquiler de la finca donde están llevando a cabo las terapias para que los niños y los adultos con discapacidad no noten afectadas sus capacidades y sus avances gracias al trabajo llevado a cabo por voluntarios y por los caballos.

La versión del supuesto okupa: cuenta con contrato de alquiler desde 2024

En 'Informativos Telecinco' también hemos intentado ponernos en contacto con la finca Rancho El Toreo y con su empresario. Tras realizar varias llamadas de teléfono ha sido imposible contactar con el supuesto okupa de la finca gaditana que ha eliminado varias publicaciones de sus redes sociales donde promocionaba los eventos que organizaba en el terreno.

Sin embargo, J.S., el supuesto okupa de la finca, concedió unas palabras a '8tv Chiclana' en las negaba rotundamente las acusaciones. Tras convocar a los medios, el empresario de la finca Rancho El Toreo aseguraba que contaba con un contrato con el banco en el que que se le permitía el uso y la explotación de la finca desde mayo de 2024.

Según él mismo, nunca ha recibido una comunicación oficial de la venta del terreno y asegura que tiene derecho a permanecer allí mientras el contrato siga vigente ya que él mismo está pagando el alquiler de la finca.

J.S. también denuncia haber sufrido acoso en redes sociales tras hacerse público el caso. Además, afirma que ya presentó denuncias contra miembros de la asociación por amenazas y asegura que la Policía ha comprobado la existencia de su supuesto contrato de alquiler de la finca.

La petición de la asociación al supuesto okupa: "Nuestra prioridad siempre han sido los niños"

El proyecto de terapias asistidas con caballos estaba pensado especialmente para niños con dificultades emocionales, trastornos del desarrollo y menores que necesitan apoyo psicológico y social. Desde la asociación recuerdan que este tipo de actividades han demostrado beneficios en ámbitos como la autoestima, la comunicación y la gestión emocional.

“Todo estaba preparado para empezar a trabajar allí. Había mucha ilusión detrás de este proyecto”, aseguran desde la organización, que insisten en que la finca no fue adquirida con fines especulativos, sino exclusivamente para desarrollar una labor social y terapéutica.

Por eso, desde la Asociación Hípica y Terapéutica de Chiclana Santa Ana denuncian la frustración que siente tras sufrir el bloqueo de una iniciativa que, según defienden, iba destinada exclusivamente a ayudar a menores mediante actividades terapéuticas con caballos. “Nuestra prioridad siempre han sido los niños”, recalcan desde la asociación.

La asociación mantiene su intención de seguir adelante a través de la vía penal y confía en que el proceso judicial permita recuperar el acceso a la finca que ellos mismos compraron en los próximos meses.