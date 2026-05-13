Mabel Cupet Sevilla, 13 MAY 2026 - 07:30h.

La petición se centra principalmente en la necesidad de conseguir mantas, toallas y ropa de cama, correas y collares

Desde la organización recuerdan que las noches siguen siendo frías, lo que hace imprescindible contar con material adecuado para proteger a los animales

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La perrera municipal de Los Barrios, en Cádiz, ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía para reforzar las condiciones de los perros que actualmente se encuentran bajo su cuidado. A través de la asociación colaboradora SOS Canya, el centro ha solicitado donaciones de material básico con el objetivo de mejorar el bienestar de los animales, especialmente en las horas más frías del día.

La petición se centra principalmente en la necesidad de conseguir mantas, toallas y ropa de cama, elementos esenciales para que los perros puedan pasar las noches con mayor confort. Aunque las temperaturas comienzan a ser más suaves durante el día, desde la organización recuerdan que las noches siguen siendo frías, lo que hace imprescindible contar con material adecuado para proteger a los animales.

Necesitan además correas y collares

Además de textiles, también se solicita la donación de collares y correas en buen estado. En este sentido, los responsables del centro han querido hacer una aclaración importante: no se aceptan collares de ahorque ni de cadena, ya que no se utilizan en las instalaciones por motivos de bienestar animal.

Desde SOS Canya insisten en que cualquier aportación, por pequeña que parezca, tiene un impacto directo en la calidad de vida de los perros. El objetivo es poder ofrecer un entorno lo más digno y cómodo posible mientras los animales esperan una adopción o una nueva oportunidad.

Puntos de recogida y horarios de entrega

Las personas interesadas en colaborar pueden llevar sus donaciones directamente a la perrera de Los Barrios, que atiende en horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, además de los fines de semana en horario de mañana, de 09:30 a 14:00 horas.

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No obstante, para facilitar la participación ciudadana, también se han habilitado varios puntos de recogida repartidos por la comarca y zonas cercanas. Entre ellos se encuentran establecimientos y centros colaboradores en distintos municipios del Campo de Gibraltar y alrededores como: St. Theresa’s Nursery (Gibraltar), The Food Co (Gibraltar), Micasol Groomer (Tarifa), Chiqui Denis (Sotogrande), Peluquería Fauna Plaza (Algeciras), Tanatorio de Mascotas (Algeciras), Librería Central (La Línea de la Concepción), Peluquería canina y felina Kendra (Estepona).

Estos puntos funcionan como espacios de apoyo para canalizar las donaciones de forma más accesible, permitiendo que vecinos de diferentes localidades puedan colaborar sin necesidad de desplazarse hasta la perrera.

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Llamamiento a la solidaridad ciudadana

Desde la organización recuerdan que el trabajo diario en el refugio depende en gran medida de la colaboración externa. La llegada de nuevos animales y el mantenimiento de los que ya están acogidos supone un esfuerzo constante, tanto económico como logístico.

Por ello, apelan a la solidaridad de la población para seguir garantizando unas condiciones dignas a los perros mientras esperan una adopción. “Cada manta, cada toalla o cada correa cuenta”, trasladan desde el equipo, que insiste en que este tipo de aportaciones marcan una diferencia real en el día a día del centro.

La iniciativa vuelve a poner de manifiesto la importancia del apoyo ciudadano en la gestión de protectoras y refugios de animales, especialmente en momentos en los que las necesidades básicas se multiplican y los recursos son limitados.