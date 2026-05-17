Mabel Cupet Sevilla, 17 MAY 2026 - 15:49h.

Los vecinos han llenado el barrio de carteles para intentar recuperar las piezas

Las cámaras de seguridad del templo lo grabaron todo

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El barrio malagueño de El Palo vive días de angustia e incertidumbre tras el robo de varias joyas pertenecientes a la Virgen del Rosario y al Divino Infante. En un gesto de apoyo a la investigación, los vecinos se han volcado con la Hermandad y han llenado las calles de carteles con imágenes de las piezas sustraídas, con el objetivo de facilitar su localización y ayudar a la Policía Nacional a esclarecer los hechos.

Las fotografías difundidas corresponden a las joyas robadas y han sido compartidas también en redes sociales por grupos de vecinos y miembros de la hermandad, que han pedido la máxima colaboración ciudadana.

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Desde la corporación religiosa insisten en que cualquier persona que pueda aportar información se ponga en contacto con las autoridades, que mantienen abierta la investigación.

Un barrio movilizado y con los sentimientos a flor de piel

Los vecinos de este barrio malagueño pretenden dar visibilidad al robo y presionar para la recuperación de unas piezas que consideran parte del patrimonio sentimental de El Palo. En estos momentos, reconocen los propios vecinos, el ambiente está marcado por la preocupación y la tristeza.

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Como nos cuenta el Hermano Mayor de la hermandad, Pablo Vertedor, “los vecinos están muy afectados”.

La hermandad ha querido agradecer públicamente el apoyo recibido, mientras continúa trabajando junto a los investigadores para aportar toda la información disponible. Entre las medidas adoptadas, se ha reforzado la vigilancia del templo y se ha pedido prudencia para no entorpecer las pesquisas policiales.

El robo, ocurrido durante la mañana del 11 de mayo

El suceso tuvo lugar el pasado 11 de mayo, cuando dos individuos accedieron al interior de la parroquia Nuestra Señora de las Angustias aprovechando el horario de apertura para la celebración de la misa. Según informó la hermandad en un comunicado, los autores lograron sustraer varias joyas tanto de la Virgen del Rosario como del Divino Infante.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad del templo lo registraron todo. Por eso ya han sido entregadas a la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. Además, la corporación ha facilitado un inventario detallado de las piezas desaparecidas para intentar acelerar su identificación y recuperación.

Un golpe al patrimonio sentimental del barrio

Desde la hermandad subrayan que las joyas robadas tienen un valor mucho más allá del económico, ya que muchas de ellas fueron donadas durante décadas por familias del barrio como muestra de devoción y promesas personales. “Las piezas robadas poseen un valor sentimental incalculable para nuestra hermandad y para tantos fieles que, a lo largo de los años, las ofrecieron como muestra de amor, fe y devoción”.

Aunque por el momento no se ha concretado el valor económico de las joyas sustraídas. El robo ha sido recibido con especial dolor por los vecinos, dada la fuerte vinculación de la Virgen del Rosario con la identidad religiosa y marinera de El Palo.

Medidas de seguridad

Desde la hermandad han anunciado que en los próximos días, la Junta de Gobierno se reunirá con carácter urgente, con el objetivo de estudiar y adoptar las medidas necesarias que permitan evitar sucesos como este en el futuro, reforzando así la preservación y protección de la sagrada imagen de Nuestra Señora del Rosario y del Divino Infante.

Mientras tanto, el barrio continúa movilizado y pendiente de cualquier avance en una investigación que mantiene en vilo a toda la comunidad. Los vecinos confían en que la difusión de las imágenes y la colaboración ciudadana resulten clave para recuperar unas joyas que consideran parte esencial de su historia colectiva.