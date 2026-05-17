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El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba ha publicado este fin de semana una guía dirigida a todas las familias cubanas para "proteger a la población ante una agresión militar" con información práctica ante una posible intervención militar estadounidense.

El documento 'Proteger, resistir, sobrevivir y vencer' recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, botiquín y artículos de higiene, hasta la atención que se debe prestar a señales de alarma aérea.

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El botiquín de primeros auxilios que recomienda el gobierno cubano

Emplaza además a tener conocimientos de primeros auxilios y recuerda la importancia de informarse "a través de los consejos de defensa" locales.

El documento también detalla el contenido de un botiquín de primeros auxilios. Según el informa, este botiquín debe contener:

Agua potable.

Analgésicos.

Antihistamínicos.

Guantes desechables.

Antisépticos.

Gasas.

Vendas.

Esparadrapo.

Tijeras.

Pinzas.

Termómetro.

Pomadas para quemaduras.

Mascarillas.

Pañuelos para vendajes.

Asimismo recoge cómo actuar en caso de fracturas, hemorragias y heridas abiertas.

La tensión entre EEUU y Cuba

La difusión más bien discreta del documento se produce en un momento de tensión sin precedentes con Estados Unidos, agravada por el bloqueo económico, comercial y energético impuesto en enero por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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El país, de unos 9,6 millones de habitantes, supone una "amenaza excepcional" para la seguridad de su país por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, según Washington.

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Los apagones en Cuba han agravado la crisis sanitaria y paralizado miles de operaciones

Hay que destacar que los continuos apagones y la escasez de combustible en Cuba están agravando la crisis del sistema sanitario, con hospitales obligados a suspender cirugías, limitar servicios esenciales y hacer frente a una creciente falta de medicamentos y material médico, según han advertido este viernes responsables de Naciones Unidas.

Representantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado, tras una visita de tres días a la isla, que las carencias de electricidad y suministros están afectando de forma severa a la atención de urgencias, los bancos de sangre, los laboratorios y los programas de vacunación y salud materno-infantil.

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Durante una comparecencia telemática desde Nueva York, el responsable de la OMS Altaf Musani ha alertado de que "el coste humano es significativo y sigue aumentando", mientras clínicas y hospitales intentan mantener la actividad en medio de cortes eléctricos prolongados y falta de recursos básicos.

Según los datos recogidos por la ONU, más de 100.000 personas, entre ellas unos 11.000 menores, permanecen a la espera de operaciones aplazadas debido a la inestabilidad energética y la escasez de suministros médicos. Además, alrededor de cinco millones de pacientes con enfermedades crónicas podrían sufrir interrupciones en tratamientos esenciales.