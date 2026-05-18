Mabel Cupet Sevilla, 18 MAY 2026 - 15:06h.

El paciente falleció el pasado 4 de febrero de 2026 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

La decisión judicial implica el inicio de una fase de instrucción orientada a esclarecer los hechos y determinar si la actuación médica se ajustó a la práctica clínica exigible

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El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar una presunta imprudencia profesional sanitaria en la asistencia prestada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en un caso que terminó con el fallecimiento de un paciente de 70 años al que tardaron cuatro años en diagnosticarle un cáncer de garganta.

El paciente falleció el pasado 4 de febrero de 2026 en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La decisión judicial implica el inicio de una fase de instrucción orientada a esclarecer los hechos y determinar si la actuación médica se ajustó a la práctica clínica exigible.

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Según el auto judicial, se ha acordado solicitar la historia clínica completa del paciente y recabar posteriormente un informe pericial del Instituto de Medicina Legal (IML), que será clave para analizar la posible existencia de una mala praxis sanitaria.

El despacho SIRES ABOGADOS, que representa a la familia denunciante, ha valorado positivamente la decisión del juzgado, al considerar que supone “un avance relevante en el esclarecimiento del caso”. El representante legal destaca especialmente que el órgano judicial haya ordenado diligencias concretas encaminadas a analizar la actuación médica y su adecuación a los estándares profesionales.

Cuatro años de síntomas antes del diagnóstico

El caso se remonta a noviembre de 2020, cuando el paciente comenzó a presentar dolencias persistentes que le llevaron a acudir en múltiples ocasiones a servicios de urgencias del sistema sanitario público andaluz. Según la denuncia, durante estos años el paciente manifestó síntomas continuados como malestar general, pérdida de peso y otras molestias sin que se realizaran pruebas complementarias suficientes para descartar una patología grave.

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No fue hasta noviembre de 2024 cuando se le diagnosticó un cáncer de garganta, en un estadio ya muy avanzado y con metástasis, lo que impedía cualquier tipo de intervención curativa. Desde ese momento, el tratamiento pasó a centrarse en cuidados paliativos y atención médica de soporte.

El paciente fue ingresado posteriormente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permaneció hasta su fallecimiento el 4 de febrero de 2026.

Investigación en fase inicial

Desde SIRES ABOGADOS subrayan que la causa se encuentra en una fase inicial de instrucción y que la apertura de diligencias no implica la existencia de responsabilidad médica acreditada, sino únicamente el inicio de una investigación judicial destinada a aclarar lo ocurrido.

No obstante, el despacho considera que este tipo de procedimientos son fundamentales para garantizar el derecho de las familias a obtener respuestas cuando existen dudas sobre la atención sanitaria recibida.

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Este es el segundo procedimiento reciente impulsado por este despacho en materia de presunta negligencia médica, tras otro caso relacionado con un diagnóstico de cáncer de mama en un varón en Huércal-Overa, un asunto que generó especial atención por la singularidad del diagnóstico y su evolución clínica.

Debate sobre la seguridad asistencial

Para los representantes legales de la familia, la investigación judicial no solo busca depurar posibles responsabilidades, sino también contribuir a mejorar la seguridad asistencial y los protocolos médicos, con el fin de evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

El procedimiento ahora queda pendiente de la incorporación de la documentación clínica y del informe pericial del Instituto de Medicina Legal, que serán determinantes para que el juzgado pueda avanzar en la investigación y valorar los hechos denunciados.