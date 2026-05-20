Mabel Cupet Sevilla, 20 MAY 2026 - 11:42h.

Decenas de amigos escoltaron el féretro en su último adiós

El motorista perdió la vida este fin de semana tras un accidente en la carretera CA-3205, un nuevo siniestro que vuelve a poner el foco en la mortalidad vial en Andalucía

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Una decena de motoristas acompañaron, en su último recorrido por carretera, al joven fallecido en un accidente de tráfico ocurrido el pasado fin de semana en Chiclana de la Frontera, Cádiz.

El cortejo fúnebre avanzó escoltado de motos que hicieron rugir sus motores en señal de homenaje a quien, según sus allegados, vivía con pasión el mundo de las dos ruedas.

Un homenaje entre motores y emoción

Durante el trayecto, amigos y compañeros del joven realizaron acelerones, caballitos y distintas maniobras junto al vehículo funerario, convirtiendo el adiós en una escena tan impactante como emotiva. La caravana motera atrajo la atención de conductores y viandantes que se cruzaron con la comitiva, envuelta en un ambiente de respeto y, sobretodo, tristeza.

La despedida fue compartida en redes sociales con un mensaje “No eras para menos hacerte esto... Todos los BKLF te recordaremos para siempre”. Numerosos mensajes destacaron la unión del grupo y el cariño hacia el fallecido. “Increíble despedida, buenos colegas” o “siempre vendrá con nosotros en cada vuelta” fueron algunas de las frases que acompañaron al video difundido por los amigos. Muchos usuarios elogiaron el gesto, considerándolo una muestra sincera de amistad y lealtad.

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Aunque no todos han aprobado el gesto, algunas voces también criticaron las maniobras realizadas durante el homenaje, al considerar que podían poner en riesgo la seguridad vial.

Aumento de la siniestralidad en Andalucía

El accidente tuvo lugar este fin de semana en la carretera CA-3205, en el término municipal de Chiclana. Según la información facilitada por los servicios de emergencias, la motocicleta en la que viajaba el joven colisionó con un turismo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de tráfico, aunque nada pudieron hacer para salvar su vida.

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En 2025 fallecieron 224 personas en carreteras interurbanas de Andalucía, según el balance anual de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este nuevo siniestro vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad de los motoristas en las carreteras andaluzas, donde en los últimos meses se han registrado varios accidentes mortales relacionados con vehículos de dos ruedas. Las autoridades insisten en extremar la precaución y reforzar la concienciación al volante para tratar de frenar el aumento de víctimas en carretera.