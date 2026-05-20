La Feria de Córdoba 2026 comienza este viernes 22 de mayo con el recinto completo de casetas y sombras en más del 80% del espacio

Entre las 13:00 y las 17:00 horas no se podrá reproducir ni reggaeton, bachata, pop o house en las casetas situadas en el recinto ferial de Córdoba

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CórdobaLa Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba 2026 comienza el viernes a las 22,00 horas con el alumbrado, que tendrá un espectáculo de flamenco previo, mientras que a las 00,00 horas serán los fuegos artificiales, todo ello para inaugurar un recinto completo de casetas tras ocupar zonas que estaban vacías y con sombras de toldos, árboles y casetas en el 81% del espacio.

Los detalles de la cita los han presentado este martes el alcalde, José María Bellido; el edil de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga; el de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; la de Igualdad, Marián Aguilar, y el de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, en el inicio de la Calle Guadalquivir del recinto ferial El Arenal, que estrena los toldos para generar sombra.

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La música 'prohibida' en la Feria de Córdoba

Uno de lo más llamativos ha sido el que tiene que ver con la música. Entre las novedades, en las casetas de 13,00 a 17,00 horas se reducirá el volumen de la música para "disfrutar de la comida", además el edil de Fiestas ha desvelado que, en dicho horario, "no se podrá poner ningún tipo de música que no sea la tradicional de Córdoba, para poco a poco irse adaptando, conforme vayan pasando las horas, a una música distinta", ha apuntado el edil, en atención a las bases.

Es decir, entre las 13,00 y las 17,00 horas no se podrá reproducir ni reggaeton, bachata, pop o house en las casetas. Ningún tipo de música que no sea la típica de Córdoba se podrá reproducir durante estas cuatro horas en la Feria de Córdoba.

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¿Qué ocurre con los caballos?

Por otro lado, el horario de suministro de mercancías a las casetas será entre las 06,00 y las 12,00 horas. Habrá también una aplicación para geolocalizar las casetas.

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Sobre los caballos, sigue el servicio veterinario entre las 12,00 y las 20,00 horas en la portada de la feria, la exhibición de carruajes de tradición y la procesión del estandarte de Nuestra Señora de la Salud desde su ermita hasta la portada. Y se mantiene el taller de costura.

El recinto ferial, cubierto de casetas por primera vez en décadas

El regidor ha elogiado que "este año la Feria de Córdoba da un nuevo salto de calidad definitivo para que sea una feria como quieren los cordobeses y como merece la ciudad", después de que "el año pasado se preguntó a los cordobeses qué les parecía la feria y la nota fue espectacular, un 8,5 sobre diez, pero también dijeron un 47% de esas personas que había que mejorar ante el calor y pedían más sombras", algo a lo que "se responde" con los toldos en 6.800 metros cuadrados, que rebajan la temperatura en unos cinco grados.

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En cuanto a las casetas, ha argumentado que "después de decenas de reuniones" se ha analizado que "los ciudadanos durante los últimos años han ido haciendo una nueva feria, con una tipología de casetas distintas, con unos horarios incluso distintos, una forma de convivir distinta", de modo que "este año se adapta la organización y la reglamentación a lo que la ciudadanía y los que organizan han ido construyendo", con subvención municipal de 300.000 euros.

Así, Bellido ha remarcado que "este año el recinto ferial está lleno, por primera vez en muchísimos años", con menos casetas "porque hoy son más grandes, la gente quiere casetas más grandes, con un suelo bien montado, con refrigeración, con aire acondicionado y con patio", de forma que "esa es la caseta que hoy en día la gente quiere", de ahí que "el espacio está totalmente ocupado al 100%".

Mientras, el edil de Fiestas ha valorado que "por primera vez en décadas se ha conseguido cubrir todo el recinto ferial de casetas", tras "un crecimiento continuo", porque "en 2024 hubo 82 casetas; en 2025, 83, y este año, 84", aseverando que "este año se ha ido hasta la última frontera de 1.700 metros cuadrados que quedaban por ocupar" y "volverá a escucharse la calle Cristo de los Faroles, que siempre había estado vacía".

Igualdad e inclusión

En cuanto a Igualdad, la edil ha defendido que "sea una feria libre de agresiones sexistas", con la campaña 'Diviértete desde el respeto' con la labor de casetas y taxistas y colaboración de Aucorsa; habrá 36 casetas que van a ser puntos violetas, "que han recibido formación de técnicos de la Delegación", y que van a estar identificadas, a la vez que "se refuerza la vigilancia para que sea un espacio seguro".

Además, ha indicado que la caseta de Cruz Roja va a actuar también como un punto arco iris, para "dar respuesta a cualquier acto de delito de odio". Al hilo, ha recordado el convenio con el Colegio de Abogados para asesoramiento jurídico "en caso de que existan delitos de odio o algún acto de homofobia". Esa misma caseta va a tener un punto de lactancia.

Respecto a Inclusión y Accesibilidad, el edil ha mencionado que para personas con discapacidad visual hay códigos Navilens con acceso a toda la información de feria y "lo aprovecha cualquier persona que no hable nuestro idioma, porque da información en 39 idiomas descargando la aplicación gratuita"; en la calle El Potro hay un tramo de suelo podotáctil; hay dos zonas con 34 plazas de aparcamiento para personas con silla de ruedas, junto a la ciudad del feriante y a espaldas del estadio, que se suman al aparcamiento privado al otro lado de la autovía, con cien plazas más.

Ha destacado que "los autobuses de Aucorsa están adaptados para silla de ruedas", así como parte de los taxis, a la vez que "las casetas tienen que disponer de rampa de acceso para sortear cualquier escalón, todas tienen que tener un tramo de barra baja y aseo adaptado", y hay dos aseos adaptados fijos fuera de las casetas en la calle del Infierno, "que además cuentan con limpieza permanente", a lo que se añade otro "totalmente accesible frente a la caseta municipal que incluye módulo para personas ostomizadas", recordando que "hay unas 5.000 personas con esa necesidad solamente en Córdoba". Y Sadeco instala otros cinco aseos más adaptados.

Por otra parte, en los trenes neumáticos hay dos plazas para movilidad reducida; para personas sordas o con discapacidad auditiva hay servicio de interpretación en lengua de signos con Cruz Roja y Protección Civil; Cruz Roja dispone de bucles magnéticos individuales; hay chalecos vibratorios para que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de conciertos. Para personas con espectro autista hay dos tramos donde se baja el sonido en la calle El Infierno, lunes y martes de 16,00 a 21,00 horas; se mantiene acceso prioritario en atracciones para niños con algún problema cognitivo. Y está disponible el chatbot con inteligencia artificial por WhatsApp (621074311) con toda la información, además de pulseras localizadoras para menores y personas con problema cognitivo.

Infraestructuras

En relación a Infraestructuras, el edil ha precisado que para la electricidad hay 58 armarios hormigonados, se contratan 7.000 kWh a Endesa y en la calle del Infierno se han sustituido 28 proyectores de tecnología antigua a LED. Se han instalado más de cuatro kilómetros de vallas en la ciudad del feriante, jardín del avión, carril de emergencia, zona del botellón y zona de servicio, entre otras. Se han colocado más de 3.500 macetas y distintos elementos ornamentales.

Sobre el alumbrado, hay más de dos millones de puntos de luz LED, de los que 60.000 forman parte de la portada y el resto del alumbrado ornamental, con 302 arcos luminosos y 92 conjuntos decorativos, junto a 7.500 guirnaldas y más de 9.000 farolillos; se incorporan 101 proyectores para dar seguridad a sitios de la feria y un pórtico, además de la gran portada, con 73 metros de ancho y 46 metros de altura y que rinde homenaje a la Mezquita-Catedral, coronada por San Rafael.

La seguridad

Previamente se ha celebrado la Junta Local de Seguridad, con el alcalde y la subdelegada del Gobierno, Ana López. Va a haber 1.531 turnos de Policía Local, con 412 miembros de la plantilla distribuidos durante toda la feria, en algunos momentos con más de cien agentes en el recinto, para controlar accesos, ordenanzas ciudadanas y botellón.

Al dispositivo se unen 1.147 agentes de Policía Nacional de Córdoba y Sevilla, 200 efectivos diarios de Guardia Civil, Policía Autonómica, así como Protección Civil, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) y Cruz Roja. Habrá sistema de videovigilancia, iluminación extraordinaria en algunas zonas e incremento de controles en distintas vías.