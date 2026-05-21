Teresa Rodríguez ha hecho público que se recuperaba de un cáncer tras las burlas de un hombre en redes: "De qué vas disfrazada"

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Teresa Rodríguez, ha explicado por qué no habló de su cáncer y solo se ha hecho público tras las burlas en redes por el pañuelo con el que se cubría su cabeza. La fundadora de Adelante Andalucía fue forzada así a revelar su enfermedad y varios días después ha explicado que no tenía interés en hablar de su tratamiento porque consideró "un poco feo utilizar una enfermedad personal" durante la campaña electoral.

La política andaluza, de 44 años, ha argumentado que ella o su enfermedad "no quería ser la protagonista de la campaña de Adelante", una formación que creó y que no pudo liderar por el cáncer de mama del que aún se recupera, según la entrevista en El País. "De qué vas disfrazada", la increpó una tuitera. "De señora con quimio", respondió Teresa Rodríguez, un mensaje que reveló la enfermedad.

Teresa Rodríguez, que abandonó su escaño en 2022 y se fue a dar clases en un colegio de Cádiz, fue a votar con kufiya palestina y compartió en sus redes sociales la imagen con una de sus hijas en las urnas. Ha destacado el trabajo de su formación que saltó de dos diputados a ocho en la Junta de Andalucía. "Un trabajo de hormiguita".

"Tenemos un montón de asambleas de base que se han ido construyendo de a poquito. De gente militante que ya venía de hacer activismo: en la escuela, en el trabajo, en el barrio y que se han puesto a construir el andalucismo político en esta tierra. No tiene mucha épica ese trabajo diario, de convencer a tu compañero y compañera de que hay que hacer una huelga o de que hay que hacer una movilización. Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí ni de broma."

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La exlíder de Adelante Andalucía, ha querido evitar mezclar su vida personal con las miles de mujeres que han sufrido la crisis de los cribados: "Tendremos siempre a intentar focalizar en una sola persona un problema que es estructural y social, que es la privatización de la sanidad en Andalucía y de los recortes, ha asegurado al periódico. "Si seguimos troceando la cadena de control del cáncer, desde el sistema va a seguir pasando."

La angustia de la espera por las demoras de las pruebas: "Te falta el TAC que no llega y el ya te llamaremos"

Teresa Rodríguez ha relatado "la angustia" que significa la espera de un diagnóstico, cuando las pruebas tardan y "te falta, el TAC que no llega, de la resonancia, de la lista de espera y del ya te llamaremos… Estos momentos son absolutamente angustiosos", ha dicho. En su caso, al igual que muchas pacientes, que son enviadas a hospitales privados.

"Para mí ha sido muy desconcertante que, como vivo en el centro de Cádiz, tenía que ir a San Rafael, un hospital privado. ¿Por qué tengo que ir allí si yo no quiero ir a un centro privado?".

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La política, que formó parte del primer momento de Podemos, ha condenado las iniciativas de Vox contra las personas migrantes por su falsedad: "Por esto que dice Vox de la prioridad nacional y de que los extranjeros copan nuestros servicios, en todo este proceso, en la quimio, en las colas que hay preguntando ‘¿dónde está mi resonancia o mi TAC?’, no he visto ni un solo extranjero. Los he visto de médico en el hospital privado, seguramente porque le pagan bastante menos. Ahí es donde están, dando servicio, no aprovechándose de nuestro servicio público", ha criticado Teresa Rodríguez.

Teresa Rodríguez no apoya la propuesta de Rufián: "¿Ya toca guardar la bandera de Andalucía en el cajón?"

Sobre el tema político, la líder andaluza, también se ha mojado. acerca de la propuesta de Gabriel Rufián de aunar las fuerzas de la izquierda. Para ella que abandera la territorialidad en el centro con una propuesta que ha conseguido cinco diputados "no es el mejor momento", aunque le parece loable la intención del líder de ERC.

"Tengo que alabar la intención". (...)Pero ahora no es el momento. Para una vez que asomamos la cabeza, ¿ya toca guardar la bandera de Andalucía en el cajón con lo que hemos esperado para poder sacarla? Las reivindicaciones que hace el andalucismo, como las que hace el feminismo, son buenas para conjunto de la sociedad porque no vamos a defender políticas de derecha para los ricos. Vamos a defender el derecho laboral, el servicio público, la fiscalidad progresiva".