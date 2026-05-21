Sara Carbonero felicita a Iker Casillas por su 45 cumpleaños: el mensaje y la significativa canción

La periodista y su exmarido han querido demostrar la buena relación que mantienen incluso cinco años después de su divorcio

Sara Carbonero habla por primera vez tras su ingreso y manda un mensaje de agradecimiento a su pareja e Iker Casillas: "Ha sido duro"

Compartir







La historia entre Sara Carbonero e Iker Casillas sigue despertando interés años después de su separación. Aunque ambos decidieron poner fin a su matrimonio en 2021, la realidad es que nunca han roto del todo el vínculo emocional y familiar que construyeron durante más de una década juntos. Y una vez más, el exportero del Real Madrid ha recibido una muestra pública de cariño por parte de la periodista en una fecha muy especial: su 45 cumpleaños.

La felicitación de Carbonero no ha pasado desapercibida. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la comunicadora ha querido tener un gesto público con el padre de sus hijos, Martín y Lucas, dejando claro que siguen manteniendo una buena relación.

PUEDE INTERESARTE El emotivo momento del hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero tras romper a llorar al finalizar un partido: se fundió en una abrazo con su madre

Ha sido este pasado miércoles, 20 de mayo, cuando Casillas celebró su 45 cumpleaños centrado en sus proyectos personales y en su faceta familiar, alejado ya de la presión del fútbol profesional y del foco mediático que le acompañó durante años.

PUEDE INTERESARTE Sara Carbonero e Iker Casillas emiten un comunicado conjunto para proteger a sus hijos

En medio de esa celebración, Sara ha vuelto a demostrar que sigue siendo una persona importante en su vida, y la periodista ha compartido una felicitación cargada de significado y acompañada por una canción muy especial, un detalle que refleja la complicidad que ambos mantienen pese a haber rehecho sus vidas por separado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A través de sus historias de Instagram, la periodista ha sorprendido a su exmarido compartiendo una imagen suya en blanco y negro de lo más sonriente acompañada por un emoticono de una tarta con velas y un sencillo texto: "¡Feliz cumpleaños!".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un mensaje en el que la creadora de contenido ha incluido la canción 'Pájaros de barro', de Manolo García, con la estrofa que dice: "Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena".

El cumpleaños del exguardameta llega además en un momento especialmente delicado para Carbonero, ya que hace apenas unas semanas la periodista sufrió uno de los golpes más duros de su vida: la muerte de su madre, Goyi Arévalo.

La muerte de la madre de Sara Carbonero y el apoyo de Iker Casillas

La madre de Sara falleció tras atravesar una enfermedad que la familia llevó con absoluta discreción. Su pérdida supuso un auténtico mazazo emocional para la periodista, muy unida siempre a ella. Y es que su progenitora había sido un apoyo fundamental para la comunicadora en algunos de los momentos más complicados de los últimos años, especialmente durante su tratamiento contra el cáncer de ovario y en las diferentes etapas médicas que ha tenido que afrontar desde 2019.

En medio de ese complicado duelo personal, Casillas vovió a convertirse en uno de los grandes apoyos de Carbonero al no dudar en desplazarse a Corral de Almaguer para arropar a su exmujer y acudir al funeral.

Aunque ambos ya no son pareja, el exportero siempre ha permanecido cerca de la periodista en los momentos importantes. Ya ocurrió durante los problemas de salud de Sara y también ahora, durante el fallecimiento de su madre, una situación en la que Casillas habría estado muy pendiente de ella y de sus hijos en común.

Ese respaldo mutuo no sorprende a quienes han seguido la trayectoria de la pareja durante los últimos años. Ambos han vivido juntos momentos de lo más difíciles: el infarto que sufrió Casillas en 2019 y, apenas unas semanas después, el diagnóstico de cáncer de Sara Carbonero, que marcaron para siempre la relación entre ambos.

Aunque cada uno ha rehecho su vida sentimental, Sara e Iker siguen funcionando como una familia muy unida alrededor de sus hijos. Ambos han sido especialmente cuidadosos con la exposición mediática de los pequeños y han mostrado siempre una postura común en todo lo relacionado con su intimidad y su bienestar.