Mabel Cupet Europa Press Sevilla, 29 MAY 2026 - 14:43h.

La defensa sostiene que no existe riesgo de fuga y recuerda que la madre del menor ya fue puesta en libertad el pasado abril

La tía abuela del niño asesinado en Garrucha no podrá presentarse como acusación por el crimen tras la decisión de la jueza

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La defensa de Juan David R.C., investigado por la muerte de un niño de cuatro años ocurrida el pasado mes de diciembre en Garrucha, Almería, ha solicitado su puesta en libertad provisional mientras continúa la instrucción del caso.

El escrito, presentado recientemente ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plantea además que el investigado pueda fijar su residencia en Canarias, concretamente en el domicilio de su padre, con el objetivo de alejarlo del entorno donde se produjeron los hechos y garantizar su arraigo.

El abogado defensor, Manuel Martínez Amate, argumenta en su petición que la situación procesal de su cliente debe revisarse después de que el pasado 22 de abril quedara en libertad provisional la otra investigada en la causa, Bárbara Y.B.O., madre del menor fallecido.

La defensa habla de “idénticos indicios”

En el documento, consultado por Europa Press la defensa sostiene que sobre ambos investigados pesan “idénticos” indicios y considera que mantener únicamente en prisión provisional al progenitor “carece de rigor lógico y proporcionalidad”.

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El letrado también hace referencia al nacimiento reciente de un bebé, hijo de ambos investigados, ocurrido el pasado 14 de mayo. Según expone, este hecho refuerza el arraigo familiar del acusado y reduce cualquier posible riesgo de fuga.

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“La aparición de esta nueva descendencia formalmente reconocida desvanece cualquier hipotético riesgo de sustracción a la justicia o abandono del país”, sostiene el escrito presentado ante el juzgado.

En este sentido, la defensa considera que la prisión provisional resulta ahora “desproporcionada” y propone medidas alternativas como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en sede judicial y el traslado del investigado fuera de Andalucía.

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Residencia en Canarias

Uno de los principales argumentos planteados por el abogado es la posibilidad de que Juan David R.C. resida temporalmente en Canarias junto a su progenitor, una medida que, según sostiene, permitiría apartarlo del “foro de origen del conflicto”.

La defensa entiende que este cambio de residencia contribuiría a garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y reduciría cualquier tensión vinculada al caso mientras avanza la investigación judicial.

Además, rechaza la existencia de riesgo de reiteración delictiva o de alteración de pruebas. Sobre este último aspecto, el letrado recuerda que este mismo jueves ya declararon los propietarios de la vivienda en la que convivían los investigados junto al menor fallecido.

La investigación continúa abierta

El procedimiento judicial por la muerte del menor sigue bajo instrucción en los juzgados de Vera mientras continúan practicándose diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El caso provocó una fuerte conmoción en Garrucha el pasado diciembre debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias que rodearon la investigación.

Ahora será el juzgado el que deba resolver si mantiene la medida de prisión provisional para el investigado o si acepta alguna de las medidas alternativas planteadas por su defensa mientras continúa el proceso judicial.