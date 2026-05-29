Mabel Cupet Sevilla, 29 MAY 2026 - 19:30h.

37 países se dan cita en la ciudad hispalense en la Copa del Mundo de Remo 2026

La competición se disputará entre este viernes y el domingo 31 de mayo

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Sevilla se sitúa de nuevo en el centro del deporte internacional con la celebración este fin de semana de la Copa del Mundo de Remo 2026, una de las grandes citas del calendario mundial de esta disciplina y que reunirá en la capital andaluza a la élite del remo internacional.

La competición, que se disputará entre este viernes 29 y el domingo 31 de mayo, congregará a más de 800 participantes procedentes de 37 países de Europa, América, Asia y Oceanía. En total, serán 499 remeros los que competirán en las aguas del Guadalquivir formando parte de 215 tripulaciones inscritas en esta primera prueba del circuito mundial.

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La cita deportiva devuelve a Sevilla al primer plano del remo internacional trece años después de albergar el Campeonato de Europa de 2013, consolidando nuevamente a la ciudad como uno de los escenarios de referencia para este deporte.

Entrenamientos oficiales en el Guadalquivir

El miércoles comenzaron las primeras jornadas de entrenamientos oficiales previas al inicio de la competición. Durante dos días, los equipos internacionales han preparado sus regatas en un campo considerado por muchos especialistas como uno de los mejores del mundo para la práctica del remo.

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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la importancia del evento tanto desde el punto de vista deportivo como turístico y de proyección internacional para la ciudad. “Sevilla se convierte durante estos días en la capital mundial del remo, donde los aficionados de este deporte van a disfrutar de los mejores remeros del mundo compitiendo en un campo de regatas único, que reúne las mejores condiciones para este deporte y transcurre por un río cargado de historia en pleno casco urbano de una de las ciudades más bonitas del mundo”, ha señalado.

Impacto internacional y miles de visitantes

La celebración de la Copa del Mundo supondrá también un importante impacto económico y turístico para la ciudad. La organización calcula al menos 3.500 pernoctaciones durante estos días, teniendo en cuenta la llegada de deportistas, técnicos, delegaciones y acompañantes internacionales.

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Muchos de los participantes permanecerán en Sevilla desde el inicio de los entrenamientos oficiales, celebrados en estos días, hasta la finalización de la competición el próximo domingo.

Sevilla, escaparate mundial

El evento contará además con un amplio despliegue mediático internacional. La producción televisiva dispondrá de doce cámaras y dos drones para retransmitir las pruebas desde distintos puntos del río Guadalquivir.

Numerosos países conectarán con la señal internacional para emitir la competición, que también podrá seguirse por streaming a través de la plataforma de World Rowing. La organización estima alrededor de cien horas de retransmisión global, lo que permitirá proyectar la imagen de Sevilla en millones de hogares de todo el mundo.

José Luis Sanz ha subrayado además que la celebración de eventos de esta magnitud “contribuye a potenciar la marca Sevilla” y refuerza la capacidad de la ciudad para organizar competiciones deportivas de primer nivel gracias a sus infraestructuras, recursos y experiencia organizativa.

Durante todo el fin de semana, el río Guadalquivir volverá así a convertirse en el gran escenario del remo mundial, reuniendo en Sevilla a algunos de los mejores deportistas internacionales en una competición que combina deporte, espectáculo y proyección internacional para la ciudad.