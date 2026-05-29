Un recién nacido desapareció el jueves tras el intento de suicidio de su madre y horas después fue hallado muerto en el río Maine

Una joven de 14 años, asesinada a cuchilladas en plena calle en Francia: su novio, de 23, principal sospechoso

Compartir







Una tragedia familiar conmociona a las regiones francesas de Mayenne y Maine-et-Loire. Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte de un recién nacido de apenas cuatro días, cuyo cuerpo ha sido localizado a orillas del río Maine, en Angers, horas después de que su madre intentara quitarse la vida lanzándose desde un puente en Château-Gontier, una localidad vecina.

Los hechos comenzaron en la madrugada de este pasado jueves en el municipio de Avrillé. Alrededor de las 04:00 horas, la madre abandonó el domicilio familiar a bordo de un vehículo Toyota Yaris gris, llevando consigo al recién nacido, según informan medios como 'Le Parisien'. Fue la pareja de la mujer quien, al percatarse de su ausencia y de la del bebé, dio la voz de alarma a las autoridades.

Según la reconstrucción inicial ofrecida por el fiscal de la República, Éric Bouillard, la mujer tomó rumbo hacia Épinard, pasando por delante del Hospital Universitario de Angers, para posteriormente desviarse hacia la carretera en dirección a Laval.

El intento de suicidio y la búsqueda del menor

Pocas horas después de su partida, la madrugada del mismo jueves, los servicios de emergencia fueron alertados de que una mujer se había arrojado desde un puente en Château-Gontier, en un cruce con el río Mayenne. Tras ser rescatada, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario en estado grave.

PUEDE INTERESARTE Identifican a la víctima de un asesinato en Francia después de 20 años y detienen al sospechoso

Al confirmarse la identidad de la mujer y constatar que el bebé no se encontraba con ella, las fuerzas de seguridad y los servicios de rescate, incluidos bomberos y equipos especializados, activaron un amplio dispositivo de búsqueda por tierra y agua en un radio que abarcaba varias zonas entre los departamentos de Mayenne y Maine-et-Loire.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hallazgo del cuerpo

El desenlace de la búsqueda se produjo a última hora de la tarde de esta pasada jornada, cuando un transeúnte localizó el cuerpo sin vida del recién nacido a orillas del río Maine, en Angers. El punto del hallazgo se situó a apenas 600 metros del Hospital Universitario de Angers, una de las zonas por las que la madre había transitado horas antes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La fiscalía ha abierto una investigación judicial para esclarecer la secuencia precisa de los acontecimientos y determinar las condiciones exactas en las que el menor llegó al lugar donde fue encontrado. Se espera que las autoridades judiciales aporten nuevos datos conforme avancen las pesquisas.