Redacción Euskadi 29 MAY 2026 - 13:23h.

Salen a la luz agresiones y conductas machistas en relación con 'Xenpelar Bertso Eskola' como con 'Kukai Dantza Taldea'

La oposición exige explicaciones al Gobierno municipal que ya ha suspendido la actividad de la escuela de bertsos

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San SebastiánLa misma semana en la que el Movimiento Feminista de Errenteria, Bertsozale Elkartea y Oiartzungo Feministen Asanblada han denunciado públicamente las agresiones machistas de un profesor de la escuela municipal de bertsos, que ha llevado al Ayuntamiento a suspender la actividad de la ‘Xenpelar Bertso Eskola’, ha trascendido otro caso de presuntas agresiones sexistas, atribuidas al director de la compañía de danza Kukai. Al "run run" que hay en el municipio se suma la polémica política, la oposición en el Ayuntamiento pone en entredicho la gestión municipal y solicita explicaciones al equipo de Gobierno.

Al parecer, en este último caso, fue en 2024 cuando varias mujeres testificaron sobre presuntas agresiones sexistas del director de Kukai. No hubo una denuncia pública y se abrió, a petición de ellas, un proceso confidencial que ha dejado de ser secreto en los últimos días.

Lo ocurrido ha convulsionado el Ayuntamiento guipuzcoano. El PNV ha reclamado explicaciones, el PSE ha solicitado la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria para analizar la gestión realizada por el Gobierno municipal, porque ha denunciado que conocían la situación desde diciembre de 2024 y no se informó ni a la ciudadanía ni a los grupos municipales, “que no hemos tenido acceso a esta información hasta hace apenas unos días”. Por su parte, el PP de la localidad ha pedido la dimisión de la alcaldesa, Aizpea Otaegi por la falta de transparencia.

Acosar e incluso agredir a algunas alumnas

En cuanto al caso de la escuela ‘Xenpelar Bertso Eskola’, la gravedad de los hechos denunciados que “se han producido en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas y se han repetido en el tiempo” ha llevado al Consistorio a decretar el cierre de la escuela.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento explica ha tenido conocimiento "recientemente" de que esta persona, que fue profesor y ahora miembro activo de la Bertso Eskola, ha tenido “comportamientos inadecuados hacia algunas alumnas, llegando a acosarlas y en algún caso, agredirlas, de forma continuada en el tiempo”.

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Es ahora cuando se han denunciado varios abusos psicológicos y sexuales realizados por la misma persona a la cual, según detalla el comunicado, se le interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea.

En aquella ocasión, explica el comunicado, desde 'Bertsozale Elkartea' acordaron con el agresor una serie de medidas para evitar que se repitieran hechos de ese tipo. "Medidas que suponían su alejamiento absoluto del bertsolarismo. Pero, tal y como se ha sabido ahora, “no ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”.

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Una persona habría protegido al agresor

Según ha podido saber el Ayuntamiento, "no es el agresor el único que ha incumplido" aquellos compromisos adquiridos con Bertsozale Elkartea, que informó en su momento a un miembro de la dirección de Bertso Eskola para que se tomaran las medidas oportunas. El hecho de que haya seguido desarrollando su actividad en la escuela de bertsos, demuestra que "al menos, ha contado con el apoyo de ese miembro" de la directiva. De esta forma, "se ha protegido al agresor y se ha desprotegido a las víctimas o posibles víctimas", lo que el Ayuntamiento considera que es "inaceptable".

El PSE considera “especialmente alarmante conocer que existían antecedentes y compromisos adquiridos desde 2018 y que, según ha manifestado el propio Ayuntamiento, no se tuvo conocimiento de esta situación hasta mayo de 2026”. En este sentido, consideran que “los protocolos, mecanismos de seguimiento y normas de buen gobierno del Ayuntamiento han fallado claramente”.