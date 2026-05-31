Redacción Cataluña Europa Press 31 MAY 2026 - 17:11h.

El vehículo está siendo custodiado por la Policía tras llegar a bordo de un avión A400M del Ejército del Aire

La visita del papa dispara la demanda turística: podría generar un impacto económico de hasta 125 millones de euros

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BarcelonaUno de los dos papamóviles que transportará al papa León XIV en su visita a España ya ha aterrizado este 31 de mayo en Barcelona. Así lo ha mostrado en vídeo y confirmado la Policía Nacional en redes sociales.

Esta ha sido una de las actuaciones en aeropuertos con motivo de la llegada del pontífice a nuestro país. Se alojará en la Nunciatura Apostólica y en palacios episcopales durante su estancia aquí.

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El vehículo en el que irá subido para sus recorridos por el territorio nacional, que está dotado con medidas de seguridad para proteger a León XIV, ha sido trasladado en un avión A400M perteneciente al Ala 31 del Ejército del Aire.

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Así lo ha detallado el propio departamento del Ministerio de Defensa, también compartiendo unas imágenes de cómo ha sido el desembarco del papamóvil de la aeronave, tras tomar tierra en la capital catalana.

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Después, ha sido montado en un camión grúa y tapado con una gran lona. La Policía Nacional ha destacado la "fundamental" colaboración con los militares españoles para la logística del dispositivo montado por la visita del pontífice.

El papa León XIV estará en Barcelona, Madrid y Canarias

El papa León XIV iniciará esta semana que entra su viaje por España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros, si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

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Pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. Su ruta comenzará el sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el pontífice aterrice en la capital española a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico.

Después, el martes 9 de junio volará a las 11:10 hacia Barcelona, cuya llegada está prevista al aeropuerto de El Prat a las 12:25 horas, donde estará hasta el jueves 11 de junio.

Ese mismo día se desplazará a las Palmas de Gran Canaria, donde se prevé que aterrice en la base aérea de Gando a las 10:50 horas, y partirá hacia Roma alrededor de las 15:00 horas del viernes 12 de junio.