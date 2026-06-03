Un hombre de 37 años casi ha sufrido una grave herida que casi le provoca la pérdida de su brazo tras sufrir la picadura de una araña violinista en El Palo, Málaga

El extraño insecto depredador que suele vivir en las pirámides y tumbas de Egipto ha sido localizado en Almería

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MálagaUn vecino de 37 años de la localidad malagueña de El Palo continúa recuperándose tras sufrir una grave lesión provocada por la picadura de una araña violinista que casi le provoca la pérdida de uno de sus brazos. Según ha informado el medio de comunicación 'Diario Sur', el hombre sufrió la picadura del insecto mientras realizaba tareas de jardinería en la vivienda de un amigo hace más de un mes y medio.

Al parecer, el hombre se encontraba regando las macetas de su amigo cuando sintió una fuerte punzada en el brazo. En un primer momento, el hombre pensó que se trataba de la picadura de un mosquito, por lo que no le dio importancia. Sin embargo, pocas horas después comenzaron a a notar síntomas como fuerte hinchazón y fiebre de hasta 39 grados.

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La apertura de la herida

Según pasaban las horas, el hombre de 37 años comenzó a notar un fuerte dolor y una protuberancia en la zona afectada que le llevó a acudir a las urgencias del centro de salud del municipio malagueño.

En una primera valoración, los especialistas consideraron que la lesión era compatible con la picadura de una araña. Además, tras analizar la zona afectada y los graves síntomas que estaba experimentando, el equipo médico que le trató diagnosticó que le había picado una araña violinista, uno de los insectos que se encuentran en algunas zonas del Mediterráneo y que inyecta un potente veneno con enzimas que destruyen los tejidos provocando una fuerte necrosis en sus víctimas.

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Fue entonces cuando el equipo del centro sanitario malagueño inició el tratamiento en el paciente que incluyó la apertura de la herida para eliminar el tejido afectado y reducir los efectos del veneno, además de antibióticos y medicación para controlar el dolor.

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Sus familiares temieron que acabase perdiendo el brazo

Durante los días posteriores, el vecino de El Palo continuó sufriendo fiebre alta. La situación se agravó cuando su piel comenzó a oscurecerse y aparecieron signos de necrosis en la zona dañada.

Como indican desde el medio de comunicación anteriormente citado, la evolución provocó una gran preocupación entre sus familiares, que llegaron a temer por "la pérdida del brazo". El hombre continuó con la medicación recetada y, además, tuvo que acudir en varias ocasiones al centro de salud para continuar con las curas por la picadura de esta araña violinista.

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Afortunadamente, la respuesta al tratamiento fue positiva y la herida ha comenzado a cicatrizar poco a poco. Aún así, el paciente continúa de baja laboral mientras completa su recuperación total.

¿Qué hacer si me pica una araña violinista?

Como indican los expertos, la araña violinista, conocida científicamente como 'loxosceles rufescens', suele esconderse en lugares oscuros y poco transitados, como trasteros, garajes o debajo de macetas. Aunque sus ataques a personas son poco frecuentes, su veneno puede causar lesiones importantes en los tejidos cercanos a la picadura.

No obstante, los especialistas advierten que el veneno de esta araña disuelve las células de la piel provocando la muerte del tejido y formando una úlcera que puede requerir limpieza médica o injertos si no se atiende a tiempo.

Por eso, los expertos recuerdan que, aunque estos casos son excepcionales en España, se recomiendan acudir de inmediato a un centro sanitario ante cualquier reacción grave tras una picadura o lesión de origen desconocido.

Según los especialistas, la araña violinista no suele atacar a los humanos y únicamente actúa como mecanismo de defensa cuando se siente amenazada.