Mabel Cupet Sevilla, 03 JUN 2026 - 04:30h.

El ejemplar, de 5,350 kilos, se queda a las puertas de las mayores marcas conocidas

Jaime González suma una nueva pieza a una trayectoria repleta de capturas sorprendentes en el litoral andaluz

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Cuando Jaime González vio una enorme sombra bajo el agua en el espigón de Huelva pensó que se trataba de cualquier cosa menos de un choco. Su tamaño era tan descomunal que parecía imposible que aquel animal pudiera esconderse tan cerca de la orilla. Sin embargo, quince minutos después, tras una intensa lucha entre las piedras, el pescador sevillano tenía entre sus manos un ejemplar de 5 kilos y 350 gramos, una captura excepcional que roza las mayores marcas registradas en la costa andaluza.

"Todavía no me lo creo", reconoce tras hacerse con una pieza que difícilmente olvidará y que vuelve a situarlo entre los protagonistas de la pesca deportiva andaluza.

No es la primera vez que Jaime González sorprende con una captura fuera de lo común. En los últimos años su nombre se ha hecho familiar entre los aficionados gracias a algunos ejemplares que parecen sacados de un catálogo de récords. En 2024 protagonizó titulares tras pescar una impresionante corvina de 42 kilogramos y más de metro y medio de longitud en la playa de Matalascañas. Meses después volvió a llamar la atención al capturar un pez guitarra de 16 kilos entre Mazagón y la costa almonteña.

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Ahora, el sevillano añade un nuevo capítulo a esa particular colección de gigantes marinos con un choco cuyo tamaño ha despertado la admiración de pescadores experimentados y curiosos.

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Una silueta inesperada en el agua

La captura comenzó de forma casi casual. Mientras observaba el mar desde el espigón, Jaime detectó una gran mancha bajo el agua. En un primer momento pensó que no podía tratarse de un choco debido a sus dimensiones, pero al fijarse mejor comprendió que estaba ante una oportunidad única.

Lo que siguió fue una persecución de varios metros entre las piedras del espigón. El animal obligó al pescador a desplazarse constantemente para no perder el contacto. Durante aproximadamente quince minutos tuvo que trabajar la captura con cuidado para evitar una rotura del equipo y encontrar un lugar adecuado donde poder sacar la pieza del agua.

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A las puertas de un récord

La dificultad aumentó por las características del terreno y por las dimensiones del propio choco. Sin una sacadera a mano, la única opción era acercarlo progresivamente hasta una zona donde pudiera sujetarlo con seguridad.

Finalmente, tras conseguir agotarlo, logró hacerse con el ejemplar y comprobar sus impresionantes dimensiones.

El peso final alcanzó los 5,350 kilogramos, una cifra muy poco habitual incluso entre los pescadores más experimentados. La captura recuerda inevitablemente a otro ejemplar histórico registrado en la costa onubense. En 2019, la pescadora onubense Lorena Benítez logró sacar en Punta Umbría un choco de 5,390 kilos, apenas 40 gramos más que el capturado ahora por el sevillano.

Un sueño hecho realidad

El sevillano describía la captura como un sueño. “Momentos así son los que uno sueña desde pequeño, y hoy por fin se hizo realidad”.

“Esto no se me va a olvidar jamás” cuenta Jaime, porque no todos los días aparece un choco de más de cinco kilos. Y mucho menos cuando ya se tiene en el currículum una corvina de 42 kilos y un pez guitarra de 16. Para Jaime González, sin embargo, parece que cada verano guarda una nueva sorpresa bajo el agua.

Este sevillano practica la pesca de captura y suelta. Desde su cuenta en redes sociales crea contenido para dar visibilidad a su pasión, la pesca: “Yo lucho por dar visibilidad a la pesca y que se vea que es muy sano, de ahí la captura y suelta” asegura.