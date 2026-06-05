Mabel Cupet Sevilla, 05 JUN 2026 - 13:37h.

El ave se escapó el pasado 27 de mayo en Los Palacios y Villafranca y la familia ha iniciado una campaña de búsqueda a través de carteles y redes sociales

La familia pide ayuda para localizar a su mascota, muy querida por sus hijos, y ofrece una gratificación a quien facilite información que permita encontrarla

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La desaparición de Piki mantiene en vilo a una familia Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, desde hace más de una semana. Esta pequeña ninfa, que forma parte del hogar desde que fue adquirida siendo apenas una cría, se escapó el pasado 27 de mayo y desde entonces sus dueños no han vuelto a tener noticias de ella. “No sabemos nada de ella desde ese día” nos cuenta Patricio Ponce, su dueño.

El ave desapareció en las inmediaciones de las zonas de Los Ratones y La Nana. Según explica su propietario, el animal se encontraba en una jaula situada en el balcón de la vivienda cuando uno de sus hijos abrió la puerta para cambiarle el agua. En ese momento, Piki aprovechó para salir volando.

Un descuido que terminó en desaparición

No era la primera vez que la ninfa escapaba de la jaula. Sin embargo, en ocasiones anteriores siempre había regresado a casa poco después.

"Pensamos que pudo asustarse al ver a los niños asomados o que simplemente se desorientó", explica Patricio. Lo cierto es que, tras aquel vuelo, la familia perdió completamente su rastro y desde entonces vive pendiente de cualquier llamada o aviso que pueda ayudar a localizarla.

Mucho más que una mascota

Para esta familia sevillana, Piki no es solo un ave doméstica. Se ha convertido en un miembro más y en una compañera inseparable para los más pequeños de la casa.

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"Es la alegría de la familia", asegura su dueño. La ninfa destaca, según Patricio, por su carácter sociable y por una habilidad que sorprende a quienes la conocen: es capaz de silbar y reproducir melodías muy reconocibles, entre ellas canciones tan populares como La Cucaracha o algunos temas de los Backstreet Boys.

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La esperan sus dueños

La desaparición ha afectado especialmente a los hijos de la familia, que continúan esperando que su mascota regrese sana y salva.

"Es de mis niños y la estamos esperando en casa", explica Patricio, visiblemente preocupado por la situación. Los días pasan y la incertidumbre aumenta, aunque la familia mantiene intacta la esperanza de volver a verla.

Carteles y campaña en redes sociales

Desde el primer momento, los propietarios han puesto en marcha una intensa búsqueda. Han repartido carteles por distintos puntos de Los Palacios y Villafranca y han difundido fotografías e información sobre Piki a través de redes sociales y grupos vecinales.

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El objetivo es que cualquier persona que haya visto al ave o que pueda tener alguna pista se ponga en contacto con ellos cuanto antes. La familia confía en que la difusión de su caso ayude a ampliar las posibilidades de encontrarla.

Llamamiento a los vecinos

Los dueños solicitan la colaboración ciudadana y recuerdan que las ninfas son aves especialmente acostumbradas al contacto humano. Cuando se extravían suelen acercarse a viviendas, terrazas, patios o jardines en busca de agua, comida o refugio.

Por ello, piden a los vecinos que permanezcan atentos y revisen cualquier posible avistamiento. Además, han anunciado que ofrecerán una gratificación a la persona que encuentre a Piki o facilite información que permita su regreso a casa.

La esperanza sigue viva

A pesar de los días transcurridos desde su desaparición, la familia no pierde la esperanza. Cada mensaje recibido y cada posible pista supone una nueva oportunidad para reencontrarse con un animal que se ha ganado un lugar especial en sus vidas.

Mientras continúa la búsqueda, Patricio, Patricia y sus hijos siguen esperando que alguien reconozca a Piki y contribuya a que la pequeña ninfa vuelva al hogar donde la echan de menos cada día.