Varios jóvenes comenzaron a saltar encima de la estructura, que acabó colapsando

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MadridEl colapso de una marquesina de autobús ante la aglomeración de gente que se congregaba encima a punto estuvo de provocar una nueva tragedia durante las celebraciones por la conquista del Mundial 2026. En este caso, todo ocurrió en las inmediaciones de la madrileña plaza de Cibeles, epicentro en la noche de este lunes de la fiesta para recibir a los campeones del mundo.

La euforia por la gesta de los jugadores de la selección española llevó a varios aficionados a subirse en esa y otras plataformas, siendo que una de ellas terminó por derrumbarse, con un grupo cayendo al suelo, tal como presagiaban algunos de los testigos que grabaron en vídeo el momento.

La marquesina acabó colapsando ante los saltos de varios aficionados en Cibeles

“Se van a caer. Se van a caer… Ay Dios”, decía una joven que grababa, justo antes de que sucediese todo.

En esos momentos, concretamente, las imágenes captaban como el techo de la marquesina se movía y tambaleaba con los saltos de aproximadamente una decena de jóvenes. Y en uno de ellos, como se presagiaba, la estructura terminaba de ceder con varios de ellos cayendo al suelo en una caída múltiple.

Tras lo ocurrido, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir para atender a los heridos.

En total, las celebraciones en la capital, donde se congregaron más de dos millones de personas para recibir a los campeones del mundo, dejan una treintena de heridos.

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Luto en Ciudad Rodrigo por la muerte de un menor en las celebraciones del Mundial

Mientras, en Ciudad Rodrigo, Castilla y León, permanece la conmoción por la muerte de un menor de 13 años durante las celebraciones que se produjeron en la misma noche de la final del Mundial conquistado por España. Allí, también ante una congregación de personas, fue una fuente la que se desplomó con la fatalidad de que una piedra se precipitó sobre el adolescente causando su muerte.

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En el suceso, además, resultaron otras tres personas gravemente heridas.

"Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”, lamentó el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en un comunicado en el que anunciaron banderas a media asta hasta pasado el 22 de julio.