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El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan Infoca por la evolución del incendio forestal declarado este lunes en el paraje Los Turbios, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

El fuego fue detectado a las 13.15 horas y ha obligado a reforzar el dispositivo de extinción ante la posibilidad de que su evolución requiera medidas adicionales para proteger a la población y bienes no forestales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Antonio Sanz ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y prudencia" a los vecinos, después de que el incendio haya sido visible desde distintos puntos del municipio.

El responsable andaluz ha subrayado que, en estos momentos, no existe riesgo para la población, aunque ha asegurado que los servicios de emergencia continúan trabajando de forma coordinada para controlar la situación y evitar que el fuego avance.

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Más de 110 efectivos y 19 medios aéreos

El operativo desplegado para combatir las llamas está integrado por 19 medios aéreos y más de 110 efectivos terrestres, entre ellos retenes forestales, autobombas y camiones especializados en la lucha contra incendios.

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La activación de la situación operativa 1 contempla aquellos incendios que, aunque pueden ser afrontados con los medios ordinarios de la Junta de Andalucía, presentan una evolución potencial que aconseja preparar medidas de protección adicionales.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, municipio cercano al lugar del incendio, la alcaldesa María Eugenia Limón ha informado de que los efectivos están actuando especialmente en el perímetro comprendido entre las fincas Los Lirios y La Mediana.

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El objetivo de los equipos es lograr la estabilización del incendio lo antes posible y evitar que las llamas se propaguen hacia nuevas zonas forestales o agrícolas.

Llamamiento a la prudencia

La regidora ha pedido tranquilidad a los vecinos y ha agradecido el trabajo que están realizando los profesionales desplegados en el operativo.

Asimismo, ha solicitado a la población que extreme las precauciones y evite desplazamientos innecesarios por el entorno afectado para no entorpecer las labores de extinción.

Por su parte, el Ayuntamiento ha recordado que el Camino del Matuloso permanece cortado al tráfico por la Guardia Civil con el fin de garantizar la seguridad y facilitar el acceso de los equipos de emergencia. El nuevo incendio se produce apenas unos días después del importante fuego registrado en Alosno, municipio próximo a Villanueva de los Castillejos.

Ese incendio, declarado el pasado jueves y extinguido durante la noche del domingo, afectó también a terrenos de Villanueva de los Castillejos y Gibraleón, llegando a calcinar alrededor de 1.000 hectáreas, principalmente en el término municipal de Alosno.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del nuevo foco mientras continúan las labores de extinción sobre el terreno.