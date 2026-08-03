Manuel Pimentel Málaga, 03 AGO 2026 - 14:29h.

La provincia de Málaga cuenta con 25 examinadores de tráfico, una cifra "muy por debajo" de lo que le corresponde

Las autoescuelas de Andalucía protestan por la falta de examinadores de DGT: hay 82.000 alumnos esperando

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Las autoescuelas de Andalucía siguen desbordadas por la falta de examinadores de tráfico, hasta el punto de que calculan hay unos 82.000 alumnos pendientes de poder hacer el examen práctico. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Málaga, una de las provincias con mayor crecimiento de población y demanda de permisos de conducir, ha aprobado por unanimidad exigir 34 examinadores a la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se trata de una hecho muy excepcional en el consistorio malagueño: que todos los concejales de todos los grupos municipales, los 17 del PP, los 10 del PSOE, y los 2 que tienen tanto Vox como Con Málaga, hayan votado todos a una en el mismo sentido.

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Petición del PP

El grupo popular, que gobierna con mayoría en el Ayuntamiento de Málaga, ha presentado una moción para su debate en el pleno pidiendo al Gobierno central que adopte "medidas urgentes ante el colapso" en el sistema de exámenes de conducir en Málaga. Según cálculos de la patronal de autoescuelas, este 'atasco' afecta a unas 18.000 personas en toda la provincia, "especialmente a jóvenes".

En concreto, instan al Gobierno de España a "cubrir de forma inmediata" la plantilla de examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico hasta alcanzar las 34 plazas que legalmente corresponden, "garantizando la cobertura efectiva de vacantes y bajas para normalizar el servicio".

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Según explicaba en el pleno el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga (APAE), Antonio Martín, la provincia de Málaga cuenta actualmente con 25 examinadores y un solo coordinador, una cifra "muy por debajo " de los 34 examinadores y dos coordinares que le corresponden.

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Bajas y jubilaciones

Por otro lado, en la moción se solicitaba al Ministerio del Interior que presente un plan en las Jefaturas Provinciales de Tráfico "que contemple la cobertura automática de jubilaciones y bajas prolongadas" para evitar que empeore la situación de colapso en los exámenes prácticos.

Además, en la moción proponen solicitar que "las medidas de refuerzo y los calendarios de exámenes garanticen la igualdad de acceso en toda la provincia" y se incluya a los centros desplazados de Antequera, Ronda y Marbella, además de que se amplíen las pruebas para vehículos pesados y motocicletas.

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82.000 andaluces en espera

Las autoescuelas de Andalucía denuncian retrasos de meses para que los alumnos se puedan presentar a los examenes prácticos de conducir.

En las últiams semanas, han convocado manifestaciones frente a las delegaciones y jefaturas territoriales de la DGT de toda Andalucía para exigir medidas, como "más examinadores o que se puedan realizar exámenes por las tardes".