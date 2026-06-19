Mabel Cupet Sevilla, 19 JUN 2026 - 05:30h.

El festival solidario apoyará el proyecto CTS-101 de la Universidad de Granada, centrado en el estudio del Síndrome de Mitchell, una patología que padece SuperDani, un niño granadino de 16 meses

La cita tendrá lugar el próximo 20 de junio en el Paraninfo del PTS y destinará su recaudación a la investigación biomédica para avanzar hacia una posible cura

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La música y la solidaridad se darán la mano el próximo 20 de junio en el SuperDani Fest, un festival benéfico que nace con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Mitchell, una enfermedad ultrarrara que afecta únicamente a unas 30 personas en todo el mundo y para la que actualmente no existe cura.

La iniciativa solidaria busca apoyar el proyecto CTS-101 de la Universidad de Granada, desarrollado por el grupo de investigación del Centro de Investigaciones Biomédicas, que trabaja para comprender los mecanismos de esta patología y avanzar en el desarrollo de posibles tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Un festival para la esperanza

Detrás de este evento se encuentra la historia de SuperDani, un niño granadino de tan solo 16 meses diagnosticado con esta enfermedad genética extremadamente poco frecuente. Su caso ha movilizado a familiares, amigos, investigadores y entidades colaboradoras para impulsar una acción solidaria capaz de transformar la preocupación en esperanza.

Los fondos obtenidos a través del festival permitirán reforzar las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en la Universidad de Granada, consideradas fundamentales para profundizar en el conocimiento de una enfermedad sobre la que todavía existen numerosas incógnitas debido a la escasez de casos detectados en el mundo.

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Una enfermedad devastadora y sin cura

El Síndrome de Mitchell es una enfermedad neurodegenerativa ultrarrara y de carácter progresivo. Hasta la fecha se han descrito apenas una treintena de casos en todo el mundo, de los cuales solo tres se encuentran en España. La patología provoca la muerte gradual de las neuronas, deteriorando progresivamente distintas funciones del organismo.

En las primeras fases de la enfermedad suelen verse afectadas las neuronas sensitivas, lo que ocasiona una pérdida progresiva de visión, audición y sensibilidad. Conforme avanza el deterioro neurológico, el daño se extiende a funciones cada vez más esenciales, con un importante impacto en la calidad de vida de quienes la padecen.

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Los investigadores han identificado que la enfermedad está asociada a una mutación en el gen ACOX1, responsable de codificar una enzima clave en el metabolismo de los ácidos grasos dentro de los peroxisomas. En condiciones normales, esta enzima genera pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno que las células neutralizan sin dificultad. Sin embargo, en los pacientes con Síndrome de Mitchell, la enzima presenta una actividad excesiva que provoca una sobreproducción de sustancias oxidantes, causando daños progresivos en el sistema nervioso.

Música y compromiso social

El SuperDani Fest se celebrará el sábado 20 de junio de 2026, a partir de las 19:00 horas, en el Paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada. La organización espera reunir a un amplio público dispuesto a colaborar con una causa que combina cultura, ciencia y solidaridad.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y también se ha habilitado una fila cero para aquellas personas que deseen realizar una donación aunque no puedan asistir al evento. La recaudación íntegra se destinará al proyecto de investigación.

Impulso institucional y social

La iniciativa está organizada por Festival Play Granada, el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Granada y Squembri, entidades que han unido esfuerzos para dar visibilidad a una enfermedad poco conocida y contribuir al avance científico.

Los promotores destacan que el SuperDani Fest no es solo un evento musical, sino también una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre las enfermedades raras y demostrar que la colaboración ciudadana puede convertirse en una herramienta decisiva para impulsar la investigación biomédica.

Cada entrada adquirida supone una contribución directa a la búsqueda de respuestas científicas y a la esperanza de encontrar, algún día, una cura para una enfermedad que hoy sigue afectando a muy pocas familias en el mundo, pero que cambia por completo sus vidas.