El propietario asegura que el número facilitado tras el incidente era incorrecto y reclama colaboración ciudadana para identificar al implicado
El suceso ocurrió el 21 de junio por la noche en el paseo Rey Juan Carlos I, entre el Puente de la Barqueta y el Puente del Alamillo
Alberto Ocanto asegura sentirse “angustiado” tras el atropello mortal de su perrita Indi, ocurrido hace tres días en el entorno del río Guadalquivir, en Sevilla. La familia ha pedido ayuda a través de sus redes sociales para identificar a la persona implicada, de la que todavía no tienen noticias.
El suceso tuvo lugar el pasado 21 de junio, entre las 22:30 y las 23:00 horas, en el carril bici del paseo Rey Juan Carlos I, en el tramo comprendido entre el Puente de la Barqueta y el Puente del Alamillo, a la altura de la zona de Bonobo Terraza.
La familia paseaba tranquilamente, como cualquier otro día por la zona, cuando se produjo la colisión con una bicicleta eléctrica.
Sin posibilidad de contacto
Tras el incidente, la persona implicada facilitó un número de teléfono para un posible contacto posterior, aunque resultó ser incorrecto, lo que ha impedido cualquier comunicación entre ambas partes.
El animal fue trasladado de urgencia a un centro veterinario, donde finalmente falleció. La familia insiste en que su única intención es esclarecer lo ocurrido y localizar al responsable.
Pide responsabilidad
El propietario del animal ha difundido a través de sus redes sociales un mensaje en el que relata lo sucedido y solicita la colaboración ciudadana para identificar a la persona implicada.
En su publicación explica: “Anoche 21 de junio, entre las diez y media y las once horas, en el carril bici junto al río Guadalquivir, en Sevilla, una persona que circulaba en una bicicleta eléctrica atropelló a mi perro, causándole la muerte”.
Añade que “tras lo ocurrido, me facilitó un número de teléfono que ha resultado ser incorrecto, por lo que no tengo forma de ponerme en contacto con ella”, y pide ayuda: “Si eres esa persona o alguien que la conoce, te agradecería que te pusieras en contacto conmigo para poder hablar de lo sucedido y resolver esta situación de la forma más responsable posible”.
El mensaje concluye con una reflexión: “Podría haber sido un niño o una persona mayor”.
Llamamiento a testigos
La familia solicita la colaboración de cualquier persona que pudiera haber presenciado los hechos en esa franja horaria en el carril bici del Guadalquivir, con el objetivo de identificar al ciclista o usuario del vehículo de movilidad personal implicado y esclarecer lo ocurrido.