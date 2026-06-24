Mabel Cupet Sevilla, 24 JUN 2026 - 04:30h.

Este pastor belga malinois tiene ocho años y sus cuidadores lo describen como jun animal cariñoso

La historia de Oroh refleja la realidad el abandono de una raza convertida en moda

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Oroh tiene ocho años y lleva cuatro esperando una familia. Este pastor belga malinois permanece desde hace media vida en una perrera de Huelva, donde sigue aguardando una oportunidad mientras otros perros encuentran un hogar.

Durante todo este tiempo, ha visto llegar y marcharse a decenas de animales, pero su situación apenas ha cambiado. A pesar de ello, sus cuidadores destacan que mantiene su carácter noble y sociable. Compatible con otros perros y con niños, Oroh continúa esperando a alguien dispuesto a darle la oportunidad que lleva años buscando.

Desde la asociación que busca una adopción para él lo describen como un animal cariñoso, equilibrado y acostumbrado a convivir con otros perros. Después de cuatro años en un refugio, sigue mostrando confianza hacia las personas.

Cuatro años esperando una oportunidad

Quienes cuidan de Oroh explican que no necesita nada extraordinario. No busca una vida llena de aventuras ni un dueño experimentado en competiciones caninas. Solo una familia capaz de ofrecerle estabilidad y la compañía que requiere cualquier animal.

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Sin embargo, su caso no es una excepción. La historia de este pastor belga malinois refleja una realidad que preocupa cada vez más a protectoras y asociaciones de toda España.

En los últimos años, esta raza ha experimentado un notable aumento de popularidad. Su presencia en películas, vídeos virales, redes sociales, exhibiciones de adiestramiento y unidades policiales ha contribuido a proyectar una imagen de perro inteligente, obediente y espectacular.

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Cuando una raza se convierte en tendencia

El problema surge cuando esa imagen no va acompañada de información suficiente sobre las necesidades reales de estos animales.

Los especialistas recuerdan que el pastor belga malinois es una de las razas más inteligentes y activas que existen. Criado durante generaciones para el trabajo, necesita una importante estimulación física y mental, además de tiempo, dedicación y una educación adecuada.

Por ello, no siempre encaja en cualquier hogar ni en cualquier estilo de vida. Muchas personas adquieren uno atraídas por su aspecto o por la imagen que ofrecen las redes sociales, sin ser plenamente conscientes de las exigencias que implica convivir con un perro de estas características.

Cuando aparecen problemas derivados del aburrimiento, la falta de actividad o una gestión inadecuada de su energía, algunos propietarios terminan renunciando al animal. El resultado es una realidad que las protectoras observan con preocupación, ya que cada vez son más los malinois que terminan abandonados o permanecen durante años esperando una segunda oportunidad.

Un compromiso para toda la vida

Las asociaciones de protección animal insisten en la importancia de informarse antes de incorporar un perro a la familia. Adoptar o comprar un animal supone asumir una responsabilidad que puede prolongarse durante más de una década y que requiere conocer las características específicas de cada raza.

En el caso del malinois, esa responsabilidad es especialmente importante debido a sus necesidades de ejercicio, estimulación y aprendizaje.

Mientras tanto, Oroh sigue esperando. A sus ocho años mantiene el carácter equilibrado que siempre le ha acompañado y continúa recibiendo con afecto a quienes se acercan a conocerlo.

Quizá por eso su historia conmueve especialmente. Porque detrás de las cifras sobre abandono existen animales concretos, con nombres, historias y años de espera acumulados. Perros que siguen confiando en las personas incluso después de pasar media vida entre barrotes.

Una familia para Oroh

La asociación responsable de su cuidado busca una adopción definitiva para él. Aunque actualmente se encuentra en Huelva, puede desplazarse si aparece la familia adecuada.

Después de cuatro años en una perrera, quienes lo conocen consideran que ya ha esperado demasiado. Y que, como tantos otros animales que han sufrido las consecuencias de las modas pasajeras, merece la oportunidad de dejar atrás el refugio y descubrir por fin lo que significa tener un hogar.