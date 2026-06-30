Iván Sevilla 30 JUN 2026 - 04:30h.

El Ayuntamiento de Escacena del Campo alertó sobre la trampa detectada y buscan al que la colocó: "No son gamberradas"

Un joven vecino que circulaba en patinete chocó contra el hilo al no verlo: "La velocidad reducida a la que iba evitó una tragedia"

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HuelvaAlerta en Escacena del Campo (Huelva) por un "hecho que cruza una línea intolerable", según calificó el ayuntamiento: ataron hilo de pescar tensado a la altura del cuello, atravesando una calle de un lado al otro.

"Un joven en patinete eléctrico impactó contra él y, afortunadamente, la velocidad reducida a la que circulaba evitó una tragedia que habríamos lamentado mucho", comunicó el 26 de junio acerca del impacto que sufrió.

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A raíz de ese suceso, las autoridades pudieron detectar esa peligrosa trampa invisible. Como si fuera un cable, pero sin poder verlo por su composición e instalación, quien pasara por la vía pública podía accidentarse.

"Apelamos a la máxima colaboración ciudadana, necesitamos que cualquier pista, por pequeña que sea, se denuncia formalmente ante la Guardia Civil para facilitar las investigaciones en curso", pidió el consistorio escacenero.

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Dado que no habían podido averiguar aún quién era el responsable de la colocación del hilo, solicitaba a los vecinos ayuda para localizarlo. "Son conductas delictivas que ponen vidas humanas en peligro", recordó.

"No son gamberradas, tienen consecuencias penales graves"

La Benemérita siempre revisa las grabaciones de los equipos de vigilancia instalados en el municipio por si pueden aportar algún indicio en los delitos que se cometen en Escacena, según matizó el ayuntamiento.

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Como ejemplo puso unos "actos vandálicos" que ocurrieron anteriormente: "Se logró identificar a los menores implicados en ellos, gracias a las cámaras de seguridad del Parque Cantarranas".

Comparando aquellos hechos con los del hilo de pesca, desde el Gobierno municipal dejaron claro que no podían "afirmar que los autores sean los mismos". Y recordó: "Estas acciones no son gamberradas".

"Tienen consecuencias penales graves", advirtió acerca de los problemas que puede ocasionar que alguien se tope y caiga al no visualizar en la distancia ese cable de color un tanto transparente.

"Qué barbaridad, dónde vamos a llegar", lamenta una vecina

Además de lanzar un "llamamiento a las familias y al civismo" en Escacena del Campo, el consistorio rogó a los padres de los niños o adolescentes que hagan "un ejercicio de concienciación" con ellos.

"La impunidad no existe. Vamos a actuar con la máxima firmeza utilizando todas las herramientas legales y tecnológicas al alcance", aseguró también acerca de la respuesta hacia actos que comprometan vidas.

Después de retirarse el hilo de pesca, que estaba amarrado a una valla y la puerta de una vivienda, numerosos vecinos manifestaron en redes sociales su indignación por esta trampa "para viandantes, ciclistas, motoristas...".

"Qué barbaridad, dónde vamos a llegar", lamenta Fernandi, por ejemplo, mientras que Antonia piensa que los implicados podrían ser tanto menores como personas adultas: "Vaya poca vergüenza quien lo haya hecho".

"No se rompe con facilidad, podía causar un accidente muy grave"

Luna, por su parte, les recomienda que piensen "antes de hacer cualquier gracia". "La cabeza está para pensar no solo para peinarse", añade. Juan Luis cree que "la gamberrada se les ha ido de las manos".

En su comentario expuesto en Facebook alerta de que "podía haber causado un accidente muy grave, ya que al ser un hilo de pesca no se rompe con facilidad". "A ver si hay suerte y se encuentra al autor o autora", desea.

"Las consecuencias pueden ser terribles, sea menor o mayor, daremos gracias a Dios que no ha pasado nada", dice José, mientras que otro usuario con el mismo nombre pide que los responsables "tengan su castigo correspondiente".

Virtudes, en su mensaje siguiendo esa línea, opina que se necesita "mano dura" con los vándalos. "Ojalá se sepa quién es, para que se le haga justicia, y a ser posible, una buena multa, sea quien sea", reclama también Rosalía.