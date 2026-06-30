Alberto Rosa 30 JUN 2026 - 18:41h.

La mujer había ocupado distintos cargos en la delegación de Educación en Almería hasta su reciente jubilación

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La comunidad educativa almeriense llora la muerte de Matilde Romero, una de las funcionarias de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Romero había ocupado distintos cargos en la delegación hasta su reciente jubilación.

Tan querida era la funcionaria que han sido muchos los que han compartido sus condolencias en redes sociales. Una de ellas ha sido la propia consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo.

A través de una publicación en Instagram, la consejera ha admitido que “cuesta asimilar la partida de alguien que contagiaba tanta vida y tanta energía como Matilde Romero".

"Su verdadera vocación estaba en abrir caminos para el alumnado"

"Quienes tuvimos la suerte de compartir camino con Mati sabemos que su labor en la educación almeriense iba mucho más allá de la gestión. Su verdadera vocación estaba en abrir caminos para el alumnado con necesidades educativas especiales y en asegurar que la inclusión viniera siempre acompañada de una oportunidad y una sonrisa", continúa Castillo en su publicación.

“Se nos va una compañera maravillosa, una guía infatigable y una mujer llena proyectos", señala la consejera, que termina su texto enviando "todo mi cariño y mi abrazo más sincero a su maravillosa familia, a sus seres queridos y a tantos compañeros que hoy lloramos su pérdida".

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La Federación de Asociaciones de Asociaciones de Familias del Alumnado de los Centros de Educación Pública de Almería (Fapace) también ha querido transmitir sus condolencias por el fallecimiento de Matilde Romero.

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"Con su inesperado fallecimiento nos ha dejado un gran vacío, de esos que duelen solo de pensarlo. Incansable, siempre dispuesta a resolver todas nuestras dudas, abriéndonos puertas en la delegación, siempre con una gran sonrisa. Dispuesta a acudir siempre que la llamábamos. Hace poco nos alegramos por su jubilación y ahora nos toca volver a despedirnos", han publicado en sus redes sociales.

También lo ha hecho Asadipre (Asociación Andaluza de Directores/as de Infantil, Primaria y Residencias Escolares. "Desde Asadipre mostramos nuestras condolencias hacia Doña Matilde Romero, como jefa de servicio de ordenación educativa en la delegación territorial de desarrollo educativo y formación profesional de Almería cuando estaba en activo, por su buen hacer, compañerismo y comprensión hacia las direcciones escolares", han explicado.