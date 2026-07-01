Iván Sevilla 01 JUL 2026 - 07:44h.

La nueva oferta para la diversión de los vecinos y turistas está operativa del 1 de julio al 31 de agosto en Chipiona

En la promoción de apertura se da un refresco gratis y dos accesos sin coste a atracciones a elegir por persona

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CádizChipiona (Cádiz) quiere convertirse este verano 2026 en un "destino de diversión en la costa" gaditana. Por eso, ha abierto un parque de atracciones junto a la playa, con entradas gratis a las primeras 200 personas.

Así lo anunciaban en los días previos a la inauguración del espacio de ocio los propios organizadores. Quienes acudan este 1 de julio en el que se estrena disfrutarán de una promoción especial.

Consiste en beber un refresco gratis y obtener dos accesos sin coste a atracciones a elegir, todo esto por persona. A partir de las 19 horas se abre el recinto ubicado en la Avenida de Granada del municipio.

Concretamente junto al Centro de Interpretación Rocío Jurado, a pocos minutos andando del puerto deportivo. Allí el denominado Chipiona Park permanecerá operativo y en funcionamiento hasta el 31 de agosto.

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Todos los días de ambos meses, los vecinos y veraneantes que lo deseen pueden acudir al parque que ocupa más de 4.000 metros cuadrados. Para divertirse con las casi 30 atracciones que ofrece.

Ratón vacilón, tren de la bruja o coches locos

Entre las propuestas destacan la montaña rusa conocida popularmente como el ratón vacilón, el mítico tren de la bruja o los siempre apasionantes coches locos o de choque, así como hinchables.

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Además, los niños, adolescentes y también adultos, por supuesto, podrán disfrutar de máquinas recreativas, ejercicios para poner a prueba sus habilidades (como la pesca de patos) e incluso eventos o espectáculos en jornadas concretas.

Toda la experiencia estará siempre acompañada de puestos para comer o beber algo. El acceso al recinto es libre y cuenta con un aparcamiento privado de 1.000 metros cuadrados para quienes acudan con sus vehículos.