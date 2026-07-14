Pelayo Ortiz 14 JUL 2026 - 21:38h.

En España, el mortal incendio de Almería está controlado y los efectivos refrescan la zona.

El cabrero que se jugó la vida en el incendio de Los Gallardos para salvar a sus animales: "No tengo otra cosa que darles"

Compartir







En España, el mortal incendio de Almería está controlado y los efectivos refrescan la zona. Las personas evacuadas vuelven a sus casas. Otras tendrán que esperar hasta ver si son habitables. Pero la realidad no deja de ser dantesca. Los vecinos acumulan botellas, garrafas, bidones para repartirlos entre los más necesitados: la falta de agua es una de las consecuencias de la tragedia.

Daniel es fontanero y ya trabaja a destajo. "No hay agua, las mangueras están quemadas". No solo los humanos lo sufren. También los animales lo sufren. "Imagínate sin agua... para los animales, para lo poco que les queda".

PUEDE INTERESARTE Pactos de Estado cada vez que hay un incendio que acaban en cenizas

Como las cabras de Waheed, que se jugó la vida durante el fuego para salvarlas. Ahora está desesperado, sus cabras, sedientas. El agua que hay en los cubos no tiene buena pinta, pero las tuberías también se le han quemado.

Tampoco hay luz todavía. Juan, electricista, se encargará de recuperarla. "El suministro estamos intentando restablecerlo. Hay muchas zonas que se ha quemado las acometidas"

Efectivos del INFOCA siguen eliminando las malezas y troncos y refrescando el peligro. "Esto es un punto caliente. No corre peligro porque está dentro de lo quemado. Lo hemos refrescado y ahora lo enterramos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Centro de Emergencias de la Diputación de Almería (CEDA), ha celebrado este martes 14 la primera reunión de coordinación para la reconstrucción de los servicios e infraestructuras que se han visto afectadas por el incendio forestal en los municipios de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín.

Tal y como ha concretado la institución provincial en una nota, el encuentro se ha llevado a cabo en el Consistorio de Los Gallardos y a él han asistido el presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina; alcaldes y técnicos municipales de los cuatro municipios afectados y los diputados de las diferentes áreas que integran el CEDA.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Previo a la reunión, el presidente y los diputados han visitado algunas de las zonas de la catástrofe con el fin de iniciar una primera valoración de daños y establecer las principales, y más urgentes, actuaciones a llevar a cabo con el objetivo de que la normalidad se restablezca cuanto antes.

En esta línea, García Alcaina ha explicado a los alcaldes la hoja de ruta de la Diputación la recuperación y reconstrucción de sus municipios. "Nos hemos comprometido con los alcaldes llevar al próximo Pleno las ayudas que sean necesarias para que cada ayuntamiento pueda afrontar los gastos derivados de esta emergencia", ha agregado.

El presidente ha remarcado el "firme compromiso" de la Diputación "con todos los ayuntamientos y todos los vecinos en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo. La Diputación va a ser la gran aliada de estos pueblos para que puedan recobrar la normalidad lo más pronto posible con la puesta a punto de los servicios e infraestructuras más básicas. Iniciamos el camino de la recuperación y la reconstrucción".

En una valoración inicial, el presidente junto a los alcaldes, han detallado los daños que cada municipio ha registrado en señalización y de seguridad en carreteras, caminos municipales e infraestructuras hidráulicas.

En el caso de Lubrín, el municipio presenta principalmente problemas de rotura de tuberías y alumbrado municipal. Antas ha trasladado al presidente que su municipio está trabajando en la valoración de daños y han señalado que ha sido uno de los menos afectados en el entorno más cercano del término municipal.

Los Gallardos tienen como principales deficiencias de instalaciones municipales los desperfectos sufridos en su red de tuberías y en la red municipal de senderos.

Por su parte, Bédar, municipio más afectado por el incendio, tiene como principal reto la regeneración de espacios naturales y el entorno de su municipio.

Por último, Diputación se ha comprometido a ofrecer soluciones de conectividad digital a los pueblos afectados por la emergencia con el fin de que los consistorios y vecinos puedan realizar sus trámites con las diferentes administraciones.

La idea es devolver el color y la esperanza a esta región.