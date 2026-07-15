Manuel Pimentel Córdoba, 15 JUL 2026 - 04:30h.

UGT alerta de los “continuos episodios de violencia y el peligro” que sufren pacientes, sanitarios y vigilantes en el centro de Levante Sur

Señalan que esta situación también se está produciendo en otros centros de salud de Córdoba

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La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) de Córdoba ha denunciado ante la Subdelegación del Gobierno la “grave situación de inseguridad” que hay en el entorno del Punto de Urgencias del Centro de Salud Levante Sur de Córdoba.

En su denuncia, el sindicato pide medidas urgentes para reforzar la seguridad en la mencionada zona donde señalan los “continuos episodios de violencia” que “están poniendo en riesgo la integridad de los vigilantes de seguridad”, así como al personal sanitario y a los propios usuarios del servicio de salud.

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Asimismo, UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba hace un llamamiento “para que se tomen las medidas necesarias para evitar situaciones que comprometan la integridad de profesionales y usuarios, así como la calidad asistencial del centro”, según informan en una nota de prensa.

Amenazas con barras de hierro y peleas

Según han señalado a Informativos Telecinco, “hay gorrillas que se acercan e intimidan e incluso amenazan con palos a la gente”. También denuncian intentos de agresión con barras de hierro contra el personal de seguridad.

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A ello se suman, según indican, “peleas entre los propios gorrillas con insultos, amenazas de muerte y episodios de gran violencia que provocan situaciones de auténtico pánico entre quienes acuden al centro de salud”.

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En su comunicado, la organización sindical alerta de que la situación que se vive en las inmediaciones ha llegado a un nivel de extrema gravedad que quedó patente tras la quema de un colchón cuyo fuego llegó a alcanzar el vehículo de un trabajador sanitario.

Por ello, piden un refuerzo urgente y permamente con la presencia de policías en el entorno de las urgencias del centro, "con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia" y devolver así "la tranquilidad tanto a trabajadores como a los pacientes.

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Hechos intolerables

El secretario general provincial de UGT FeSMC Córdoba, Juan Martínez, ha subrayado que “lo que está ocurriendo en el Centro de Salud Levante es absolutamente intolerable, y no podemos permitir que quienes garantizan la seguridad del centro sanitario tengan que desempeñar su trabajo bajo amenazas constantes, ni que los profesionales sanitarios y los pacientes acudan cada día con miedo a sufrir una agresión”.

El responsable sindical insiste en que se encuentran ante un problema de seguridad pública que requiere una respuesta inmediata: "no podemos esperar a que se produzca una agresión con consecuencias irreparables para tomar medidas, las administraciones tienen la obligación de garantizar la seguridad de quienes trabajan y reciben asistencia en este centro sanitario”, afirma.

Desde UGT han señalado también que esta problemática se extiende también a otros centros de salud de Cordona, como el de Colón, donde hay "personas de las mismas características que reclaman ser atendidos a pesar de que no pertencen a ese centro de salud y no es de urgencias", una situación que también interfiere con la labor de los sanitarios y la seguridad de los demás pacientes.

Los secretarios generales ugetistas, Juan Martínez (UGT FeSMC) y Aurelio Carrillo (UGT SP) confían en que la Subdelegación del Gobierno atienda esta denuncia con la urgencia que requiere la situación.