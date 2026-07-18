Manuel Pimentel Granada, 18 JUL 2026 - 06:30h.

Enrique Francisco lleva más de 40 años donando sangre y calcula que superará las 500 donaciones

Con 200 donaciones, Alberto Macías, vecino de Sevilla, es el mayor donante de Andalucía

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Se llama Enrique Francisco Ojea Molina, tiene 62 años y lleva más de 40 donando sangre. Con 462 donaciones realizadas hasta ahora, este granadino lleva más de una década ostentando el récord de ser el mayor donante de sangre de España.

“Empecé a donar sangre durante el servicio militar a cambio de quince días de permiso y desde entonces, no he parado”, afirma orgulloso. Y lo seguirá haciendo: “hasta los 70 años uno puede donar”, por lo que augura que superará la cifra de 500 donaciones.

En lo que va de año lleva ya más de 20 visitas al Centro de Transfusión de Granada, donde ya todos los conocen. Acude cada dos o tres semanas: “te llaman cuando la necesidad apremia”. Y es que las necesidades de plasma sanguíneo no cesan en todo el año, tampoco en verano.

Este donante con mayúsculas, ha sido premiado con los Honores y Distinciones de Granada por su solidaridad y generosidad con los demás. También ha recibido el agradecimiento de la Federación Española de Donantes de Sangre por su incansable compromiso.

“La gente no se puede hacer una idea de cuánto se puede ayudar a los demás simplemente extendiendo el brazo”, afirma Ojea, que anima a todos los que nunca hayan donado sangre a dar el paso: “Tienen que perder el miedo, donar sangre no duele”, asegura.

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Este acto de generosidad le ha llevado a alcanzar los 200 litros de sangre donados a lo largo de su vida. Si el cuerpo humano tiene unos 7,5 litros de media, Enrique ha entregado casi 27 veces toda la sangre de su cuerpo. Para él, es una forma de vida: "Esta es la manera de sembrar y recoger el bien", explica.

El 'número dos' andaluz está en Sevilla

Si título a mayor donante de España lo tiene Enrique, el de mayor donante de Andalucía es para Alberto Macias, un sevillano de 57 años que ejerce como taxista y que acaba de superar las 200 donaciones de sangre. Una cifra que le convierte en el donante con más extracciones de la provincia hispalense y el segundo de toda Andalucía.

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Este vecino del barrio de Triana empezó a donar sangre a los 18 años, de forma que está a punto de cumplir casi cuatro décadas como donante: "Es algo que haría cualquiera", afirma en declaraciones a ABCSevilla.

Al igual que Enrique, a Alberto también le conocen bien en su centro de transfusión de Manuel Siurot, al que acude para ayudar a reponer las reservas de sangre AB+, su grupo sanguíneo para el plasma, el que más falta hace.

Campaña para donar sangre en Andalucía este verano

La Junta de Andalucía ha iniciado la campaña de verano 'Mi verano salva vidas' con el objetivo de mantener las reservas de sangre y plasma durante los meses estivales, un periodo en el que tradicionalmente descienden las donaciones.

Para ello, la Red de Centros de Transfusión, Tejidos y Células de Andalucía ha diseñado un plan específico de actuación para este verano, estructurado en dos grandes líneas: donación y planificación transfusional.

En total, los centros de transfusión adnalices han planificado más de 560 colectas de sangre para los meses de julio y agosto. Sevilla lidera la programación con 168 colectas, seguida de Córdoba (140), Cádiz (60 al mes), Málaga (63 en julio), Jaén (46 en julio y 21 en agosto), Almería (36 en julio y 27 en agosto) y Granada, que mantiene actividad continuada con refuerzo en la costa. Huelva, por su parte, centra sus acciones en la costa y la Sierra de Aracena.

Todas las provincias han reforzado las donaciones en zonas turísticas y rurales, con especial atención al plasma en horario de tarde. Además, los centros han adaptado sus horarios para facilitar la donación en periodos de altas temperaturas, reforzando los puntos fijos de donación, espacios climatizados y confortables.