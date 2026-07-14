Manuel Pimentel Almería, 14 JUL 2026 - 05:30h.

Un agricultor de El Ejido busca un comprador para su cosecha de melones: "Con 30 céntimos el kilo me conformo"

Juan asegura que los 16 céntimos que le han llegado a ofrecer es un precio ridículo porque no le cubre los costes

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Doscientas toneladas de melones a un precio de 30 céntimos de euro el kilo. Es la oferta desesperada de Juan Peña, un agricultor de El Ejido, Almería, para tratar de darle salida a una cosecha que de momento no tiene comprador.

"Dispongo de unos 200.000 kilos de melones pero no hay nadie que los quiera", asegura a Informativos Telecinco este trabajador del campo de 53 años, que ha publicado un vídeo en redes sociales haciendo un llamamiento para que le ayuden a encontrar un comprador.

"A ver si podemos hacer algo por que salgan, tampoco es que estemos pidiendo ningún disparate de precio: yo con unos 30 centimos me conformo, a ver si hay alguien que los quiera porque si no van a ser para tirarlos", explica en el vídeo.

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Un precio "justo" para no echar por tierra su trabajo

A Juan le basta con esos 30 céntimos por kilo de melón porque es lo justo para que su trabajo de este año no se eche por tierra. "Con 30 céntimos no ganaría nada, pero por lo menos me sirve para no perder las horas de trabajo, la semilla, los riegos, el abono..." puntualiza. Un precio irrisorio comparado con los cerca de dos euros que puede llegar a costar el kilo de melón en el estante del supermercado.

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Los 16 céntimos que le han llegado a ofrecer como máximo es un precio que, este agricultor tacha como ridículo: "Es un precio que para mi significa que los voy a tener que tirar para que se los coman los animales", nos cuenta.

Juan no entiende por qué este año se ha visto con su cosecha parada: "Como se suele decir, es la ley de la oferta y la demanda. Dicen que hay mucho melón este año, pero es la primera vez que no he conseguido venderlos". Este agricultor de El Ejido añade que tiene un amigo en una situación similar con su cosecha del tomate pera: "Los está malvendiendo a 12 céntimos, a pérdida", asegura.

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A raíz de su publicación, algunos interesados se han puesto en contacto con Juan pero de momento no ha logrado que nadie se los lleve. Tienen que ser mayoristas ya que Juan, como empresario, no puede vender su producto a particulares. Lo que sí tiene claro es que debe ser a un precio razonable. "Si en una semana no los quiere nadie, se tiran", dice apenado.