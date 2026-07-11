Manuel Pimentel 11 JUL 2026 - 18:30h.

El Barranco Blanco de Coín, la Cueva del Gato (en Benaoján) o el Charvo de la Virgen de Tolox: algunas de las opciones para bañistas que buscan una alternativa a la playa

La segunda ola de calor se podrá extender hasta el próximo jueves: este lunes subirán todavía más las temperaturas

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MálagaLa provincia de Málaga cuenta con una gran variedad de piscinas naturales en su interior que se convierten en una alternativa perfecta para disfrutar del agua y el sol en estos días de calor, lejos de las masificadas playas.

Estas charcas, ubicadas en entornos fluviales de los ríos, gozan de aguas cristalinas y sombras de los árboles, constituyendo auténticos refugios climáticos naturales para combatir las altas temperaturas.

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Desde las pozas de la Serranía de Ronda, hasta los saltos de agua del Valle del Genal, pasando por enclaves como Tolox, Coín o Estepona, la geografía malagueña ofrece rincones en los que la temperatura del agua, más fresca que el mar, y los entornos rocosos invitan a disfrutar del verano rodeados de la naturaleza.

El Barranco Blanco de Coín

Este paraje ubicado en el río Alaminos destaca por un entorno rodeado de vegetación y paredes de roca cáliza, con aguas transparentes idóneas para disfrutar de un día de desconexión. Este río mantiene su caudal durante todo el año, por lo que la opción de bañarse está garantizada.

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Cuanta con una pequeña ruta de senderismo alrededor del cauce, ideal para combinar un día de paseo en bañador con chapuzones. Además, el contraste de sus aguas cristalinas con el verde de la vegetación de la ribera y las piedras blancas, la hace una de las pozas más estéticas. Julio es el mejor mes del año para visitarlo.

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Charco de las Mozas (Benahavís)

Formado por el paso del río Guadalmina, es una de las opciones más populares y accesibles de la Costa del Sol occidental para quienes quieren cambiar el agua salada de la playa por el río.

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Ubicada muy próxima al casco urbano de Benahavís, ofrece un acceso relativamente cómodo. Cuenta con cañones estrechos y balsas profundas, idóneas para nadar y explorar el agua el cauce. Además,

Debido a su proximidad al pueblo y a que es uno de loo descensos de barrancos más atractivos y fáciles de Andalucía, suele tener una afluencia alta durante los fines de semana veraniegos.

La Cueva del Gato (Benaoján)

o Esta conocida poza natural se nutre directamente de las aguas subterráneas del río Guadares, que emergen dede el interior de la CUeva del Gato, en la Serranía de Ronda.

Se encuentra encajonado entre paredes de rocas verticales y cuenta con una fauna fluvial muy activa. Cuenta con un enorme lago cristalino que, aunque parece muy apetitoso para el baño en estos días de ola de calor, apto para quienes soportan el agua bien fría.

De hecho, la Cueva del Gato se caracteriza por las bajas temperaturas de sus aguas, además de sus largas cascadas, siendo uno de los refugios climáticos más refrescantes frente a los días de calor intenso.

El Charco Azul (Jubrique)

Este rincón singular de Jubrique ubicado en el corazón de Sierra Bermeja destaca por el color de sus aguas y por encontrarse rodeada entre densos pinares y pequeños desfiladeros.

Sorprende por los saltos de agua y las pequeñas cascadas que vierten agua continamente en la poza principal. Las aguas que caen hasta el charco forman estas preciosas cascadas que salvan las grandes rocas del arroyo.

El Charco Azul tiene un ambiente mucho más salvaje y aislado en comparación con otras charcas más masificadas. Además, aquí sube el nivel de difucltad para su acceso, ya que es necesario realizar una caminata algo más exigente, por lo que se recomienda llevar calzado de senderismo fluvial. Un lugar especialmente recomendado a los amantes de las aventuras en la naturaleza.

El Charco de la Virgen (Tolox)

Otra de las piscinas naturales más espectaculares y visitadas de Málaga se encuentra en Tolox: El Charco de la Virgen, en pleno corazón del Parque Nacional Sierra de las Nueves.

Este parajke destaca por su impresionante cascada de 20 metros de altura, que viedrte sus aguas directametne en la basla natural, rodeada de un entorno geológico y de abundante vegetación.

A pesar de no contar con una gran profundidad, esta poza ofrece el espacio suficiente para poder practicar natación. Una opción ideal para quienes busquen combinar un día de turismo rural con un baño resfrescante.