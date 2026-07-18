Iván Sevilla 18 JUL 2026 - 13:35h.

Los presuntos ladrones, de 36 y 25 años, aprovechaban que la dependienta atendía a otros clientes para actuar rápido

Con gran movilidad geográfica, el arrestado tenía tres ordenes de detención emitidas en Luxemburgo, Francia y Austria

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BarcelonaUn hombre de 36 años y una mujer de 25 fueron fueron detenidos en Barcelona después de haber sido grabados mientras robaban más de 8.500 euros en joyas en un local de la capital.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, los arrestos se produjeron el 14 de julio y la investigación policial sigue abierta por si pueden ambos estar relacionados con otros hechos similares.

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Los que sí se les atribuyen ya son unos ocurridos el 8 de mayo en una joyería ubicada en la calle Gran de Gràcia. De forma coordinada, la pareja sustrajo variedad de piezas de alto valor económico.

Uno controlaba el entorno, mientras la otra manipulaba los cierres de una vitrina de cristal para meter la mano y coger los artículos expuestos en su interior. Inmediatamente después, salían por la puerta con tranquilidad.

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Aprovechaban que la dependienta atendía a otros clientes

Su modus operandi se basaba principalmente en esperar al momento más oportuno para sus objetivos. Así se observa en las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del negocio.

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Los presuntos ladrones aprovechaban que la dependienta estaba atendiendo a otros clientes o que realizaba cualquier otra tarea que la mantenía distraída para llevarse las joyas con sutileza y rapidez.

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Con las declaraciones de varios testigos, la policía catalana logró identificar el vehículo que estas dos personas habían usado para huir del lugar. Además, visualizaron bien las grabaciones del sistema de seguridad.

Sobre el automóvil, descubrieron que una mujer había obtenido días antes su titularidad, cedida por un varón. Esto resultó clave para dar con los dos presuntos delincuentes, según resaltan los Mossos.

Tres ordenes de detención de Luxemburgo, Francia y Austria

Una vez ya arrestados, los agentes comprobaron que los dos tenían una gran movilidad geográfica. De hecho, tenían antecedentes por delitos cometidos en los municipios de Reus, Girona, Tarragona e incluso otros países.

En particular, el hombre tenía una orden de detención europea dictada por las autoridades de Luxemburgo, por un robo con fuerza en una vivienda. Piden para él allí diez años de cárcel.

Aparte, también constan otras requisitorias policiales emitidas por Francia y Austria, en el marco de la normativa Schengen para localizar a quienes se fugan de un lugar tras delinquir.