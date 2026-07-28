Boy George lanza We Will Dance Again, una canción en la que expresa su apoyo a Israel y critica al movimiento propalestino

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El cantante británico Boy George ha publicado una nueva canción titulada 'We Will Dance Again' ('Volveremos a bailar'), en la que muestra su respaldo a la actuación militar de Israel en la Franja de Gaza, rechaza calificar la ofensiva como un "genocidio" y carga contra el movimiento propalestino, incluidos algunos músicos que han condenado la intervención israelí.

El tema, difundido a través de sus perfiles en X e Instagram, ha generado una intensa polémica por el contenido de su letra y por el posicionamiento del artista sobre el conflicto en Oriente Próximo.

Una defensa explícita de Israel

La canción comienza con unos versos en los que Boy George responde directamente a quienes califican la ofensiva israelí como un genocidio: "Tú dices genocidio, yo digo guerra. Cuando te atacan, para eso está el ejército. ¿Se pone feo? Claro que sí, cuando sabemos que queréis matarnos a todos y cada uno de nosotros".

A lo largo del tema, el cantante insiste en su apoyo al Estado de Israel y, en el estribillo, afirma: "No habrá guerra. Pero si alguna vez estás confundido, estoy con los judíos. No me siento valiente, solo necesito comportarme como un ser humano".

Referencia al ataque del 7 de octubre

La canción hace referencia al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra el festival de música Nova, en el que murieron 344 civiles, 34 miembros del personal de seguridad y otras 44 personas fueron tomadas como rehenes, según recoge The Guardian.

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El título 'We Will Dance Again' hace alusión al lema "Volveremos a bailar", convertido en un símbolo de solidaridad en Israel tras el atentado y utilizado posteriormente como título de un documental sobre aquellos hechos.

Además de expresar su apoyo a Israel, Boy George arremete contra el movimiento propalestino y contra algunos artistas que se han posicionado públicamente en favor de Palestina.

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En la letra sostiene que "condenáis a los judíos con memoria selectiva. Músicos con banderas, hablando como ovejas. La propaganda alimentada por internet se siente tan débil", unas palabras que han avivado el debate sobre el papel de las figuras públicas en el conflicto.

Una postura cada vez más firme

Aunque Boy George no es judío, en los últimos meses había manifestado en varias ocasiones su cercanía a la comunidad judía. En una entrevista concedida a The Telegraph, aseguró que, pese a sentir compasión por los palestinos y no compartir todo lo que ocurre en Israel, "siempre" defenderá a sus amigos judíos.

"No significa que no sienta compasión por los palestinos, ni que esté de acuerdo con lo que ocurre en Israel, pero siempre defenderé a la gente que quiero. Tengo muchos amigos judíos y jamás les daría la espalda", declaró entonces.

La publicación de 'We Will Dance Again' supone un endurecimiento de su posición pública respecto al conflicto. A comienzos de este año, durante la promoción de la candidatura de San Marino para Eurovisión, el artista afirmó que no tenía una opinión completamente formada sobre Israel, aunque rechazó sumarse a los llamamientos para boicotear la participación israelí en el certamen y reivindicó nuevamente su vínculo personal con la comunidad judía.