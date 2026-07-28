El bota de oro del Mundial reflexiona sobre el torneo de los 'blues', que partían como grandes favoritos pero se han ido sin siquiera la medalla de bronce

España le amarga la fiesta a Francia: la crónica del adiós de Mbappé, Deschamps y compañía a la final del Mundial

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Exactamente una semana después del último partido de Francia en el Mundial 2026, –el de la lucha por el tercer puesto, que se decantó a favor de Inglaterra con un contundente 4-6 para los de Thomas Tuchel–, Kylian Mbappe, estrella de los ‘blues’, ha publicado una carta dirigida a todos los aficionados de la selección y todos sus seguidores en la que ha agradecido el apoyo recibido y ha dejado una reflexión que no pasa por alto ni el trabajo de sus compañeros, ni el adiós a Didier Deschamps como seleccionador, ni el futuro con un ilustre como Zinedine Zidane en el banquillo.

El bota de oro de la cita mundialista, repasando la que ha sido la trayectoria de los galos en el torneo desde que debutasen con victoria ante Senegal hasta que viesen terminadas sus aspiraciones a la Copa del Mundo, –siendo eliminados por España en semifinales el pasado 14 de julio por 0-2–, reconoce en su misiva que el resultado final, sin siquiera el bronce, “duele”, pero recalca que volverán “con las mismas ganas intactas”, dispuestos a pelear con fuerza por el triunfo.

La carta de Kylian Mbappé tras el Mundial 2026 con Francia sin copa ni medalla

La estrella de la selección francesa, que estaba entre las favoritas en las apuestas para ganar el Mundial, comienza de forma franca y clara reconociendo que, tras "un mes de emoción, de superación, de orgullo por llevar los colores de Francia", el desenlace no es el que todos querían: "No traemos un trofeo colectivo. Duele y dolerá todavía un tiempo, no os voy a mentir sobre eso", señala.

Dirigiéndose a los aficionados, el francés ahonda en su agradecimiento por todo el cariño sentido: "Nunca abandonaron la fe en nosotros, ni siquiera cuando menos lo merecíamos. Esta historia la escribieron millones de manos, no solo once en el campo, todas impulsadas por la misma pasión. Os quedasteis despiertos hasta tarde, a veces hasta la mitad de la noche. Os reunisteis en casa o bares con familia o amigos. Otros estuvieron allí mismo con nosotros, todas las generaciones juntas unidas alrededor del mismo placer, el de compartir. Esa es la fuerza del deporte”, declara.

"Seguirá doliendo durante un tiempo. El título de máximo goleador lo asumo con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa. Os debíamos quizás un final más bonito. Pero no siempre se elige el final de la historia, se elige lo que se pone en ella, y nosotros lo hemos puesto todo. De eso estamos orgullosos", señala.

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Recalcando que la bota de oro “pertenece al equipo” tanto como a él, subraya que “sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría marcado tanto”.

"De pequeño soñaba con jugar una Copa del Mundo, al menos una. He jugado tres, he ganado una y, este año, he tenido el orgullo de disputarla con el brazalete de capitán. No lo olvidaré jamás", añade.

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Kylian Mbappé y el futuro de la selección francesa, con Zidane en el banquillo

Por último, respecto al futuro de los ‘blues’, el delantero del Real Madrid señala: “El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, que trabajamos toda la vida para intentar dominar, pero sigue siendo un juego. Esta Copa del Mundo llega a su fin, pero la historia, continúa. Habrá otras noches de verano en las que nos reuniremos de nuevo. No hemos terminado de jugar juntos".

Además, sobre la marcha de Deschamps y su fin dirigiendo a la selección francesa, escribe: “A Didier, ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, y a todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible".

Ahora, al banquillo lleva una auténtica eminencia futbolística y una leyenda: Zinedine Zidane, que asumirá el reto de hacer que el papel de favorita que llevaba Francia se cumpla y se materialice en éxitos.