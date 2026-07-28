Agentes de la Policía Nacional investigan los partos de unas 30 mujeres brasileñas procedentes de Bélgica en Burgos

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BurgosLa Policía Nacional investiga los partos en Burgos de unas treinta mujeres brasileñas procedentes de Bélgica y otros países del norte de Europa, varias de las cuales facilitaron los mismos domicilios y acudieron al hospital acompañadas por un mismo hombre, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

La investigación comenzó después de que la dirección del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) pusiera los hechos en conocimiento de la Policía al detectar un patrón común entre las pacientes, según publicó el 'Diario de Burgos' y han confirmado a EFE las mismas fuentes

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Muchas de las mujeres tenían el mismo lugar de residencia en España

Según el periódico local, las mujeres habían realizado el seguimiento de sus embarazos en sus países de residencia y llegaban al centro burgalés en las semanas 38, 39 o 40 de gestación para una última revisión o directamente para ser atendidas durante el parto.

Al abrir su historial clínico, el centro sanitario detectó que muchas de ellas aportaban el mismo lugar de residencia en España: un domicilio situado en Medina de Pomar u otro ubicado en Villarcayo, en la comarca burgalesa de Las Merindades.

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La investigación sigue abierta

Además, varias de las mujeres acudieron al hospital acompañadas por el mismo hombre, una coincidencia que, junto con la reiteración de los domicilios y la proximidad de los partos, llevó al personal de Ginecología y Obstetricia a informar a la dirección del centro.

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El patrón comenzó a detectarse a principios de mayo y, ante la reiteración de los casos, el hospital trasladó la información a los agentes a finales de ese mismo mes.

Desde entonces, el número de mujeres atendidas en circunstancias similares asciende a alrededor de una treintena, aunque las fuentes consultadas precisan que la investigación sigue abierta y que todavía no se ha determinado si todos los casos están relacionados.

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El HUBU atiende alrededor de 1.500 partos al año y, como hospital público, presta asistencia obstétrica a todas las pacientes, con independencia de su nacionalidad, procedencia o situación legal.