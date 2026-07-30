Los posibles motivos de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta desde Marruecos

Los expertos explican en 'Informativos Telecinco' los posibles motivos de la llegada de miles de migrantes a nado a Ceuta

Última hora de la entrada a nado de miles de migrantes a Ceuta: España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

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CeutaCentenares de personas han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.

La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la Benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

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¿Los motivos de la entrada a nado de miles de migrantes?

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Esta crisis empieza a parecerse a la vivida en la ciudad en mayo de 2021. En aquel momento, la monarquía marroquí dejó que miles de personas, entre 8.000 y 10.000, cruzaran libremente a Ceuta. Era su respuesta después de que España autorizara que el líder del Frente Polisario, enemigo histórico de Marruecos, fuera tratado en un hospital español.

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El Ejecutivo puso en marcha entonces un mecanismo de devolución en caliente y la mayoría de los recién llegados fueron devueltos a Marruecos. Ahora, la reciente llegada de un gran número de migrantes a Ceuta ha generado dudas sobre las posibles causas de esta situación.

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Por el momento, no existe una explicación oficial por parte de Marruecos que aclare lo ocurrido. Entre las hipótesis que se manejan se encuentran el reciente viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia y una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la devolución en caliente de personas rescatadas en el mar, como explica a 'Informativos Telecinco' Soraya Aybar.

Sin embargo, de momento no hay pruebas que permitan relacionar estos hechos con la llegada de migrantes. También hay que recordar que Marruecos celebra hoy la Fiesta del Trono, una de las festividades más importantes del país. Esta celebración podría haber influido en el dispositivo habitual de vigilancia en la frontera con Ceuta.

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España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente.

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.