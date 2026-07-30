Celia Molina 30 JUL 2026 - 14:58h.

Mitch Winehouse deberá pagar más de un millón de euros a las dos amigas de su hija a las que acusó de vender sus objetos

El exmarido de Amy Winehouse habla como nunca de la "responsabilidad" que tuvo sobre su muerte: "Ella decidía sola"

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Tras la trágica muerte de Amy Winehouse, la cantante británica que falleció hace 14 años por una intoxicación etílica, su padre, Mitch Winhouse, se convirtió en su heredero universal. En honor a su hija, él mismo organizó una subasta tras su fallecimiento, en la que vendió más de 800 objetos de la artista por valor de cuatro millones de dólares y cuya recaudación fue destinada a la Amy Winehouse Foundation.

Sin embargo, posteriormente, Mitch acusó a las antiguas compañeras de piso de su hija, Naomi Parry y Cationa Gourlay, de lucrarse por su propia cuenta al haber vendido "vestidos y otras prendas de ropa" que su hija había dejado en el apartamento en el que convivían (y que ellas aseguran que Amy les había regalado).

"Solo después de que terminara la subasta de 2021, el señor Winehouse descubrió que la señorita Parry y la señorita Gourlay poseían más de 150 objetos de Amy que ya habían vendido y tenían la intención de quedarse con las ganancias de la venta para ellas”, dijo el abogado de la familia , Henry Legge KC, ante el tribunal. Alegó que las mujeres se habían beneficiado de la venta de docenas de objetos de su hija en subastas celebradas en Estados Unidos en 2021 y 2023.

"Era una demanda agresiva y desagradable"

Sin embargo, la jueza Clarke ha desestimado la demanda, al considerar que él "sabía desde el principio" de la venta prevista y que solo después había comenzado a reclamarles dinero de una manera "agresiva y desagradable".

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En una sentencia dictada el miércoles, afirmó: "El demandante decidió presentar una demanda intrínsecamente débil, llevarla adelante de forma agresiva e implacable hasta el final y formular acusaciones graves e infundadas contra las demandadas, lo que dañó de manera significativa su reputación, sus perspectivas profesionales, su seguridad económica y su salud".

"El hecho de que lo hiciera a sabiendas y de forma deliberada contra dos jóvenes que habían apoyado fielmente a Amy, hace que su conducta irrazonable resulte especialmente grave", concluye la jueza. En la sentencia, Clarke señaló también que Amy Winehouse era conocida por su "extraordinaria generosidad hacia sus amigos y también hacia personas a las que apenas conocía".

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Así, determinó que, a fecha de abril, los gastos de Parry se estimaban en 715. 361 libras, mientras que los de Gourlay ascendían a 487. 132 libras. Y ordenó a Mitch Winehouse que abonara pagos provisionales a cada una de las mujeres - 569. 330 libras a Parry y 394. 521 libras a Gourlay - en el plazo de las dos próximas semanas.