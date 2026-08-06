Manuel Pimentel Málaga, 06 AGO 2026 - 19:30h.

Los giros marinos generados por las corrientes del mar de Alborán mantienen a las medusas alejadas de las orillas malagueñas

Un banco de medusas siembra el caos durante un triatlón en Valencia y deja cerca de 200 afectados

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La llegada del calor y el buen tiempo trae consigo las ganas de ir a la playa, pero también la presencia de las temidas medusas. Pero el mapa de alertas dibuja un escenario muy desigual en las costas andaluzas: mientras Almería acumula este verano plagas de medusas muy urticantes, en Málaga los bañistas pueden respirar tranquilos estos días.

La situación de las playas malagueñas, para alivio de los bañistas, contrasta radicamente con la de la costa almeriense. Y es que, tal y como se puede comprobar en Medusapp, el mapa que permite saber en tiempo real la presencia de medusas en el litoral español, Málaga actualmente está libre de estos incordiosos animales marinos.

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Allí, por el momento, está siendo un verano muy tranquilo en el que el avistamiento de medusas son meramente testimoniales, y las 'víctimas' de su picadura, casi inexistentes. Factores como la temperatura del agua, las corrientes y la dirección del viento explican estas diferencias aunque, eso sí, el comportamiento de las medusas sigue siendo impredecible.

Medusas 'atrapadas' en alta mar

Las culpables o, mejor dicho, a quien hay que darles 'las gracias' de poder bañarse sin miedo a ser sorprendido por una picadura de medusa, son las corrientes del mar de Alborán.

Se trata del llamdo Giro de Alborán Occidental, una gran corriente marina circular que actúa como barrera natural y hace que los bancos de medusas queden bloqueados en alta mar, impidiendo que se acerquen hasta la costa malagueña.

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Como las medusas se desplazan al ritrmo de las mareas, este chorro Aalántico que entra con fuuerza por el Estrecho, choca contra el litoral y forma dos remolinos: uno frente al faro de Calaburras, en la costa entre Fuengirola y Mijas y otro en las aguas de Motril, en Granada.

Mientras estos giros ocenánicos continúen activos, la probabilidad de que lleguen los enjambres de medusa cerca de los bañistas es muy baja. Según los expertos, estos dos giros permanecen cerrados y muy bien establecidos y no se espera que eso cambie.

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Almería, plagada de medusas

Distinta suerte están corriendo este verano los visitantes a las costas almerienses. Allí, la situación es radicamente distinta por un efecto opuesto al que protege a las playas de Málaga.

La situación geográfica y la propia dinámica de las corrientes marinas no evitan que las medusas se extiendan prácticamente por todo el litoral de Almería, donhde se han avistado ejemplares de medusa clavel (Pelagia noctiluca) de hasta 15 centímetros, una especie muy urticante.

Así, el efecto combinado de las corrientes marinas, el viento y el aumento de la temperatura del agua, arrastran hacia la orilla grandes masas de medusas que permanecen de forma persistente en mar abierto.

Vigilancia y alerta

Cada verano, la vigilancia de la presencia de medusas en las playas andaluzas es una prioridad. Hasta ahora, la app Infomedusas, impulsada por el Aula del Mar, se encargaba de esta vigilancia, pero este año no está operativa.

Este año ha tomado el relevo Oceanaria, una herramienta diseñada por grupo de investigación de I+D Edanya y la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga que se basa en el uso de un modelo matemático y de la inteligencia artificial para predecir con cinco días antelación la llegada de medusas a la provincia,permitiendo a los servicios municipales adelantarse a su llegada y adoptar medidas preventiva

Por otro lado, Medusapp, una platadorma desarrollada por españoles permite comprobar al instante si hay o no medusas presentes en las distintas playas, de manera que se pueda estar prevenido o, directamente, ir a otra playa 'medusa free'.