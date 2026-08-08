Iván Sevilla 08 AGO 2026 - 19:36h.

El pez marino estuvo atravesando un tramo del litoral en la playa de Radazul de El Rosario, en Tenerife

"Últimamente haciendo apnea hemos visto muchísimos cardúmenes, era cuestión de tiempo que apareciera un tiburón", comenta Alma Rohen

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Santa Cruz de TenerifeNo era Ferrán Torres, el que nos dio la segunda estrella en este mundial 2026 con su gol a Argentina, pero sí era un auténtico tiburón el que sorprendió nadando junto a la costa de la isla de Tenerife, antes de una competición de apnea.

En un vídeo publicado en la cuenta de Instagram @gastonanfibio, perteneciente a un buceador y apneísta profesional, se puede ver la aleta del pez marino moviéndose por el agua cerca de un muelle, en la plaza de Radazul.

Recordamos que en el Mar Mediterráneo ya grabaron a un gran tiburón blanco este verano, según publicó 'The Independent'. Ahora, las imágenes del reciente avistamiento se produjo en la previa al Campeonato de Canarias de Apnea Outdoor.

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La prueba se ha celebrado este 8 de agosto en el municipio de El Rosario y, antes, algunos apneístas habían estado sumergiéndose en las proximidades al lugar donde había sido captado el animal.

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Así lo ha comprobado Alma Rohen en su perfil de TikTok en otro contenido publicado a raíz del contenido compartido por @gastonanfibio. "No saben que están nadando al lado de un tiburón, por ahí estará...", dice la joven.

Del "qué hermoso" al "qué miedo", entre las reacciones

Numerosos usuarios han estado dando a lo largo del día su opinión sobre la inesperada presencia del escualo. "Qué hermoso", califica Vanesa, mientras que otra mujer admite: "Yo me cago viva".

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Una persona incluso se atreve a especificar que "parece un tiburón martillo", aunque lo cierto es que no se le ve en ningún momento otra parte de su cuerpo, solo la aleta sobresaliendo del agua.

"Mirando el menú del día...", comenta con guasa Pepón. Mateo, por su parte, dice que "está calentando las aguas" y Raquel también tira de humor para reaccionar así: "Ese sabía que había piscolabis".

Algunos lamentan "no haberlo visto" en esa parte del litoral en Radazul, mientras que Yolanda, por ejemplo, admite: "Qué miedo". Borja asegura que vive en la zona y "es la primera vez que ve uno ahí".

"Me he criado ahí, eso está lleno de tiburones. De hecho el más grande que he visto nunca fue entre Radazul y Tabaiba", reconoce otro usuario al ver las imágenes del avistamiento.