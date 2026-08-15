Asun Chamoso 15 AGO 2026 - 06:00h.

Carles Plana recorrerá 1.200 kilómetros en un año en las 60 ascensiones a la cima del Puig Neulós en Girona

El reto, para visibilizar la esclerosis múltiple, espera recaudar 3.000 euros para la Fundació Esclerosi Múltiple

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GironaDesde los catorce años, Carles Plana es un apasionado del excursionismo, luego de la escalada y el alpinismo, incluidos los Pirineos, los Alpes o los Andes. A los que sumó las carreras de montaña y de ultrafondo. Ahora afronta su reto más íntimo y personal: "Subir 60 veces a la cima del Puig Neulós, que es el pico más alto y de referencia de la sierra de la Albera, que va de La Junquera al Cabo de Creus. Tiene 1.260 metros de altura y es un referente. Hace diez años que a mi mujer le diagnosticaron esclerosis múltiple".

Fue entonces cuando la vida de Carles y su mujer Àngels dio un giro inesperado. "Ella trabajaba de cajera. Se sentía muy cansada. Un día vio que le fallaba la vista y no colocaba bien los números. En otra ocasión, de compras, se quedó parada. No podía caminar. Después de unas pruebas, le diagnosticaron la esclerosis múltiple. La llaman la enfermedad de las mil caras. Y he decidido visibilizarla", recuerda con emoción.

Una decisión que Carles tomó el mismo día de su cumpleaños: 60 ascensiones, por los 60 años que cumplirá dentro de un año. "Se me metió en la cabeza acabarlo cuando yo cumpla los 60 años. El 27 de julio celebré los 59 años y lo quiero terminar el 27 de julio del 2027, si aguanto", detalla. Un reto de doce meses porque "soy autónomo y habrá semanas que subiré dos veces. Cada salida como mínimo son veinte kilómetros con mucho desnivel. He calculado 1.200 kilómetros y 60.000 metros de desnivel positivos, pero saldrán más".

Y el día de su aniversario hizo la primera salida de las sesenta que tiene por delante, animado por su mujer con un "¡Métele caña!". Carles, que reside en Campany (Girona), donde regenta una carpintería, salió a las cinco de la mañana. "Vino un amigo con una vela y a esa hora celebramos el cumpleaños. Hicimos casi cuarenta kilómetros", explica.

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"Entre los dos hacemos uno"

Un proyecto que simboliza la constancia y la superación día a día: "Yo que vengo del alpinismo, de expediciones o de correr cuarenta horas seguidas, llega un momento en que no aguantas y tu cuerpo te pide que pares. Todo es la mente. Y esto va muy relacionado con las personas que tienen enfermedades de larga duración, que han de tener fuerza mental. Cuando estoy en el reto, los veo a ellos por el espíritu de superación, de seguir luchando y estar fuertes mentalmente".

Una conexión que resume con una frase muy personal de Àngels y Carles. "Es una historia entre mi mujer y yo. Cuando a ella le falla la vista o se le cae un vaso o yo en el trabajo también voy despistado, entre nosotros, siempre nos decimos que 'Entre los dos hacemos uno'. Hace diez años que lo hacemos. Y ahora es el lema", confiesa.

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Reto solidario

El reto de Carles se puede seguir al detalle en las redes sociales, que cuenta con un buen número de seguidores. Y también es solidario. Esperan recaudar 3.000 euros para destinarlos íntegramente a la Fundació Esclerosi Múltiple para impulsar la neurorehabilitación de las personas que conviven con esta enfermedad y aportar fondos a la investigación.

A esta iniciativa tan personal, animan a sumarse a familiares, amigos, corredores o caminadores en alguna de las ascensiones al Puig Neulós: "Se saldrá desde diferentes lugares. Es una ruta con buenas vistas, con fauna y flora. Es asequible a todo el mundo. Depende de dónde salga tendrá un kilometraje. Se harán tres o cuatro salidas abiertas al público durante el año con itinerarios de unos 15 kilómetros para los que les gusta caminar, puedan sumarse".