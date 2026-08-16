Manuel Pimentel Málaga, 16 AGO 2026 - 17:59h.

Desde que se detectara esta especie invasora en Andalucía por primara vez en 2018, su expansión ha sido imparable

La presión de la avispa velutina se adelanta varias semanas y amenaza la producción de miel en Galicia

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El avispón oriental, una especie invasora que amenaza a los apicultores, se multiplica sin descanso en la provincia de Málaga. La presencia de Vespa Orientalis lleva siendo un problema tanto en Málaga como en el resto de Andalucía desde hace ya más de cinco años pero su fuerte expansión cada vez va a peor, hasta el punto de haberse duplicado o triplicado.

Los expertos en entomología, la ciencia que se dedica al estudio de los insectos, han puesto de manifiesto que las plagas de avispón oriental pueden volverse "imparables" y provocar graves perjuicios si no se toman medidas para contener su población.

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Asesinas de abejas

Esta especie invasora de avispa, que es originaria de Asia central, Oriente medio y el norte de África, ha sido capaz de expandirse en los últimos años desde que entrará a través de importaciones de mercancía desde Algeciras (Cádiz), donde fue detectada por primera vez en 2018.

Probablemente en su colonozación ha influido también el cambio climático. El problema es que, aunque no afectan directamente al ser humano, matan a las abejas, que son las principales ponizadoras, y destruyen sus colmenas provocando así un fuerte impacto sobre el ecosistema y la biodiversidad autóctona.

Se extienden y multiplica por Málaga

Así, los expertos han vuelto a dar la voz de alarma, ya que el avispón asiático sigue fuera de control invadiendo la región sur. Según indican, este insecto invasor ya se ha extendido por toda la costa de Málaga, ocupando casi toda la provincia, principalmente desde la capital hacia el oeste.

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Y es que la especie prefiere establecerse en zonas costeras y de baja altitud, especialmente aquellas con climas cálidos y soleados típicos del área mediterránea. Además, se han adaptado rápidamente a los entornos urbanos.

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Además, los expertos de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) insisten en que la erradicación total ya no es posible, por lo que los esfuerzos para controlar las plagas se centran en el trampeo preventivo.

Detectadas en más provincias

Recinetemente, los investogdores del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC localizaron las primeras obreras del avispón oriental en la capital de Córdoba, durante el seguimiento de varios nidos primarios localizados en distintas zonas de la ciudad. En dichos nidos se detectaron las primeras obreras de la temporada, pertenecientes a la primera generación desarrollada por las reinas fundadoras.

También en varios municipios de Jaén, donde se trabaja para averiguar dónde están los nidos de esta especie que se aprovecha hasa del agua y del pienso para los gatos callejeros.

Los apicultores piden medidas

El crecimiento descontrolado del avispón oriental supone una importante amenaza para el sector apícola, algo que los productores de miel llevan alertando dede hace años. "El impacto económico para los apicultores ya es grave, pero además existen consecuencias ambientales y sociales que afectan a toda la ciudadanía”, advierten desde COAG Andalucía.

De hecho, representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos, "desesperados", viajaron el pasado verano a Chipre con el objetivo de conocer de primera mano qué soluciones se aplican allí para controlar sus poblaciones y garantizar la supervivencia de las abejas.

Por el momento, el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) de Córdoba y COAG Andalucía han formalizado una alianza estratégica para estudiar y combatir a una especie que se ha convertido en la gran pesadilla de los apicultores y una amenaza creciente en las ciudades andaluzas.