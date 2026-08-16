Asun Chamoso 16 AGO 2026 - 16:15h.

La campaña 'El bocata que te mueve' pone en valor el bocadillo de jamón por su valor nutricional, cultural y social

Renu Dhariyal bate el récord Guinness con la melena más larga del mundo tras casi una década sin cortarse el pelo

Compartir







TarragonaLa campaña itinerante 'El bocata que te mueve' ha llegado a Tarragona. Y el bocadillo protagonista es el de jamón serrano, para poner en valor su papel como un alimento vinculado a un estilo de vida activo y a una alimentación equilibrada. La impulsa la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) para poner en valor el sector desde los ganaderos, los criadores hasta la industria y "acercar a los consumidores el valor nutricional, cultural y social del bocadillo de jamón a través de una experiencia innovadora, participativa y también educativa".

En su recorrido por España, 'El bocata que te mueve' ha desembarcado en Tarragona, donde estarán hasta el domingo desde las doce del mediodía hasta las nueve de la noche de forma ininterrumpida frente a El Corte Inglés de la ciudad.

Es en este lugar donde se ha instalado una gran unidad móvil de más de 60 metros cuadrados diseñada para convertirse en un punto de encuentro para familias, jóvenes, deportistas y público general. En su interior, los participantes pueden poner a prueba sus conocimientos sobre el valor nutricional del jamón, el bienestar animal, el relevo generacional o la producción ganadera. Hay tres pantallas con quince preguntas sobre cada uno de los temas a las que responder para descubrir más del sector del porcino de capa blanca.

El espacio, además, cuenta con la presencia de una nutricionista especializada que atiende a los visitantes. Esta profesional explica las propiedades nutricionales del jamón, resolviendo dudas sobre su consumo y su incorporación dentro de una dieta variada y equilibrada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Bocadillo de jamón gratis

Junto a la unidad móvil, se encuentra una zona exterior dedicada al ejercicio físico con bicicletas estáticas y también porterías interactivas para practicar la puntería. La campaña, que está de gira por España, tiene en marcha el reto de saber qué localidad es la que más kilómetros pedalea. Cada kilómetro sobre la bicicleta estática es un punto que sube al marcador general.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En el ranking nacional de ese concurso está a la cabeza, de momento, Oropesa del Mar (Castellón), seguida por las localidades andaluzas de Marbella y Ronda. Como recompensa, los organizadores de la campaña entregan un bocadillo de jamón serrano gratis a los participantes para reponer fuerzas tras el esfuerzo sobre la bicicleta. A ellos y también a quien se acerque hasta el punto de la campaña.

La iniciativa 'El bocata que te mueve', según informan los promotores, se articula en torno a "la idea de movimiento en un doble sentido: el movimiento físico asociado a la actividad y el deporte, y el movimiento emocional vinculado a la tradición, el sabor, la cultura gastronómica y el orgullo por uno de los productos más representativos de nuestra alimentación". Una acción con la que la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca quiere acercar al consumidor "una información rigurosa sobre el sector porcino de capa blanca y sobre los procesos de producción que permiten ofrecer productos de calidad, seguros y sostenibles".

Las siguientes paradas para promocionar el bocadillo de jamón serán en Vila-seca y Calafell, también en la provincia de Tarragona.